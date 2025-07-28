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Налоговый рай закончится? Сенатор Епифанова против отмены статуса самозанятых

Сенатор Епифанова: ликвидация статуса самозанятых навредит только экономике России
1:45
Экономика

Сенатор Ольга Епифанова высказалась по поводу предложения депутата Николая Арефьева о ликвидации статуса самозанятых в России.

компьютер
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Burnout_At_Work_-_Occupational_Burnout.jpg by Microbiz Mag
компьютер

Она считает, что отмена этого статуса может привести к росту теневой занятости, так как многие не могут или не хотят оформляться как индивидуальные предприниматели из-за высоких затрат или нерегулярного характера работы. Низкие налоговые ставки и вычеты мотивируют людей декларировать свои доходы, а юридические лица предпочитают работать с самозанятыми, что делает сделки более прозрачными, пишет Газета.Ru.

Епифанова отметила, что режим самозанятости успешно работает не только в России, но и в других странах, таких как США, Германия и Япония. Она подчеркнула, что возможность работать без привязки к работодателю становится все более популярной во всем мире, повышая мобильность и открывая новые возможности.

По ее словам, налоговая политика в России является одной из самых привлекательных, с низкими ставками налога на профессиональный доход (4-6%). Статус самозанятых, введенный в 2019 году, стал доступен для миллионов россиян, и к началу 2025 года их количество превысило 13 миллионов, что говорит о высоком спросе на такую форму занятости. Удобные приложения, такие как "Мой налог", делают уплату налогов простой и прозрачной, особенно для фрилансеров и мелких предпринимателей.

Также Арефьев заявил, что самозанятые мешают бороться с теневой занятостью и наносят ущерб бюджету, и предложил ввести обязательные пенсионные отчисления для самозанятых

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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