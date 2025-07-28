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ГЭС раздора? Эксперты бьют тревогу из-за экологической опасности проекта

Китай строит гигантскую ГЭС в Тибете: эксперты предупреждают об опасности
1:26
Экономика

Китай начал строительство гигантской гидроэлектростанции на реке Ярлунг Цангпо в Тибете, несмотря на предупреждения ученых о хрупкой экосистеме и сложных геологических условиях.

плотина Три ущелья, одна из масштабных в мире (Китай)
Фото: wikipedia is licensed under Free More info
плотина Три ущелья, одна из масштабных в мире (Китай)

Проект, стоимостью 167 миллиардов долларов, называется гидроэлектростанция Мотуо и станет крупнейшей в мире, с ожидаемой годовой выработкой 300 миллиардов киловатт-часов.

Премьер-министр Китая Ли Цян назвал этот проект "проектом века" во время церемонии закладки фундамента. Река Ярлунг Цангпо, известная как Брахмапутра в Индии, является самой высокогорной крупной рекой на планете.

Однако эксперты выражают серьезные опасения по поводу геологических рисков. Они указывают на опасность оползней и сейсмической активности в регионе, где планируется строительство плотины. Например, землетрясение в Тибете в 2025 году унесло жизни 126 человек, что подчеркивает риски крупных инфраструктурных проектов в таких зонах.

Китайский геолог Ян Юн также предупреждает о непредсказуемом водоснабжении в Тибете, где реки зависят от таяния ледников. Это может привести к проблемам с эксплуатацией гидроэлектростанций, таким как низкая выработка энергии и замерзание рек зимой, пишет Zero Hedge.

Уточнения

Тибе́т (тиб. བོད་, Вайли bod, Пё; кит. 西藏 Сицзан, непальск. तिब्बत) — регион Центральной Азии, расположенный на Тибетском нагорье.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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