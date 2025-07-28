ГЭС раздора? Эксперты бьют тревогу из-за экологической опасности проекта

Китай начал строительство гигантской гидроэлектростанции на реке Ярлунг Цангпо в Тибете, несмотря на предупреждения ученых о хрупкой экосистеме и сложных геологических условиях.
Проект, стоимостью 167 миллиардов долларов, называется гидроэлектростанция Мотуо и станет крупнейшей в мире, с ожидаемой годовой выработкой 300 миллиардов киловатт-часов.
Премьер-министр Китая Ли Цян назвал этот проект "проектом века" во время церемонии закладки фундамента. Река Ярлунг Цангпо, известная как Брахмапутра в Индии, является самой высокогорной крупной рекой на планете.
Однако эксперты выражают серьезные опасения по поводу геологических рисков. Они указывают на опасность оползней и сейсмической активности в регионе, где планируется строительство плотины. Например, землетрясение в Тибете в 2025 году унесло жизни 126 человек, что подчеркивает риски крупных инфраструктурных проектов в таких зонах.
Китайский геолог Ян Юн также предупреждает о непредсказуемом водоснабжении в Тибете, где реки зависят от таяния ледников. Это может привести к проблемам с эксплуатацией гидроэлектростанций, таким как низкая выработка энергии и замерзание рек зимой, пишет Zero Hedge.
Тибе́т (тиб. བོད་, Вайли bod, Пё; кит. 西藏 Сицзан, непальск. तिब्बत) — регион Центральной Азии, расположенный на Тибетском нагорье.
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