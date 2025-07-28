Удар по кошельку: говядина в США стремительно дорожает

По данным министерства сельского хозяйства США, по состоянию на 1 июля в стране насчитывалось приблизительно 94,2 миллиона голов крупного рогатого скота и телят, что является минимальным значением для середины года с 1973 года.
Количество животных, направляемых на откормочные площадки для увеличения веса перед убоем, снизилось до уровня, невиданного с 2017 года.
Острая нехватка скота в крупнейшей в мире стране-производителе говядины негативно сказалась на прибыльности таких компаний, как JBS NV и Tyson Foods Inc., и вызвала рекордный рост стоимости говядины в розничной торговле.
В течение последних лет фермеры сокращали поголовье из-за высоких процентных ставок, подорожания кормов и затяжных засух.
Даже если скотоводы начнут восстановление сейчас, значительное увеличение поставок говядины ожидается не ранее 2028 или 2029 года, что означает, что высокие цены на скот и говядину, вероятно, сохранятся в течение нескольких лет, пишет Bloomberg.
Торго́вля — отрасль хозяйства и вид экономической деятельности, направленный на осуществление купли-продажи, обмена товаров, а также связанные с этим процессы: непосредственное обслуживание покупателей, доставка товаров, их хранение и подготовка к продаже.
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