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Удар по кошельку: говядина в США стремительно дорожает

Кризис говядины надвигается: поголовье скота в США достигло рекордно низкого уровня
1:14
Экономика

По данным министерства сельского хозяйства США, по состоянию на 1 июля в стране насчитывалось приблизительно 94,2 миллиона голов крупного рогатого скота и телят, что является минимальным значением для середины года с 1973 года.

Жаркое из говядины с репой и кедровыми орехами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Жаркое из говядины с репой и кедровыми орехами

Количество животных, направляемых на откормочные площадки для увеличения веса перед убоем, снизилось до уровня, невиданного с 2017 года.

Острая нехватка скота в крупнейшей в мире стране-производителе говядины негативно сказалась на прибыльности таких компаний, как JBS NV и Tyson Foods Inc., и вызвала рекордный рост стоимости говядины в розничной торговле.

В течение последних лет фермеры сокращали поголовье из-за высоких процентных ставок, подорожания кормов и затяжных засух. 

Даже если скотоводы начнут восстановление сейчас, значительное увеличение поставок говядины ожидается не ранее 2028 или 2029 года, что означает, что высокие цены на скот и говядину, вероятно, сохранятся в течение нескольких лет, пишет Bloomberg.

Уточнения

Торго́вля — отрасль хозяйства и вид экономической деятельности, направленный на осуществление купли-продажи, обмена товаров, а также связанные с этим процессы: непосредственное обслуживание покупателей, доставка товаров, их хранение и подготовка к продаже.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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