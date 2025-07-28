Tesla делает ставку на Samsung: что стоит за миллиардной сделкой

Samsung заключила многомиллиардную сделку с Tesla: что это значит для рынка полупроводников

2:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

В рамках нового соглашения, оцененного в 16,5 миллиардов долларов, Samsung станет поставщиком полупроводниковых компонентов для Tesla.

Фото: commons.wikimedia.org by Oskar Alexanderson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Samsung штаб-квартира

Южнокорейский технологический гигант объявил о заключении контракта с крупной международной компанией на производство чипов стоимостью 22,8 триллиона вон, действие которого продлится до конца 2033 года. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что заказчиком выступает Tesla, уже сотрудничающая с Samsung в области контрактного производства полупроводников.

После новостей акции Samsung, торгуемые в Сеуле, продемонстрировали рост на 3,5%, что стало самым значительным увеличением за последние четыре недели. Представители Samsung воздержались от комментариев относительно Tesla, а запросы в американскую компанию остались без ответа.

Заключение контракта происходит на фоне снижения объемов производства микросхем в Samsung. Компания, выпускающая как собственные микросхемы памяти, так и полупроводники по индивидуальным заказам, столкнулась с трудностями в обеспечении полной загрузки своих литейных мощностей.

Ситуация контрастирует с Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), лидером отрасли, который испытывает сложности с удовлетворением всего существующего спроса. Согласно данным TrendForce, в первом квартале текущего года TSMC контролировала 67,6% мирового рынка литейных полупроводников, в то время как доля Samsung снизилась до 7,7% с 8,1% в предыдущем квартале.

Аналитики Bloomberg Intelligence считают, что контракт Samsung Electronics указывает на восстановление производства 2-нм чипов в рамках литейного производства. Контракт на 16,5 млрд долларов, рассчитанный на 2025–2033 годы, может увеличить продажи литейного производства Samsung на 10% в год и привлечь новых клиентов.

Samsung и TSMC активно развивают передовые полупроводниковые технологии, в частности, переход на 2-нм техпроцесс, и новое соглашение рассматривается как подтверждение уверенности в технологическом потенциале Samsung.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.





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