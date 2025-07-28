Европа заплатит слишком высокую цену? Марин Ле Пен критикует соглашение ЕС и США

Ле Пен назвала сделку ЕС-США капитуляцией для Франции

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

По мнению Марин Ле Пен, главы фракции "Национальное объединение" во французском парламенте, торговое соглашение между Европейским союзом и США представляет собой провал с политической, экономической и этической точек зрения для европейской стороны.

Фото: commons.wikimedia.org by Olaf Kosinsky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Марин Ле Пен

Ле Пен считает, что условия данного соглашения ставят Евросоюз в менее выгодное положение, особенно если сравнивать их с аналогичной сделкой, ранее заключенной Великобританией с Соединенными Штатами.

Лидер "Национального объединения" подчеркнула, что условия сделки для ЕС уступают условиям, предложенным Великобритании. Она расценивает это соглашение как капитуляцию, которая, по ее мнению, негативно скажется на французской промышленности, энергетике и обороноспособности.

Напомним, что 27 июля Урсула фон дер Ляйен и Дональд Трамп, во время встречи в Шотландии, объявили о достижении договоренности, согласно которой на большую часть экспорта из ЕС в США будут наложены пошлины в размере 15%. В рамках соглашения Европейский союз также взял на себя обязательства по закупке сжиженного природного газа, ядерного топлива и вооружения у Соединенных Штатов, пишет РИА Новости.

Уточнения

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