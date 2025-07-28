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Водители уходят, машины простаивают: российский рынок такси трещит по швам

Кризис в такси: кредиты и новый закон ставят таксопарки на грань выживания
2:48
Экономика

Систематические отсрочки платежей и зависимость от кредитов стали характерной чертой функционирования российских таксопарков.

Человек с картой в телефоне за рулем
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Человек с картой в телефоне за рулем

На этом фоне владельцы таксомоторных компаний выражают опасения относительно последствий введения в действие нового закона о локализации такси.

По оценкам аналитиков Ivitech, значительная часть (70-80%) игроков рынка такси в России вынуждена работать в условиях постоянных отсрочек по платежам и высокой кредитной нагрузки. Подобная ситуация является способом выживания, так как операционная прибыль зачастую недостаточна для покрытия всех расходов.

Поддержка со стороны поставщиков и агрегаторов, выражающаяся в отсрочках платежей за автомобили, запчасти и шины, а также скидки по партнерским программам, играет важную роль в поддержании стабильности компаний. Страховые компании также вносят свой вклад, предлагая выгодные условия страхования.

В условиях, когда доходы от перевозок становятся нестабильными, владельцам таксопарков необходимо эффективно управлять кредиторской и дебиторской задолженностью и поддерживать хорошие отношения с агрегаторами, отмечают эксперты Ivitech.

Участники рынка такси подчеркивают, что отрасль переживает сложный период трансформации, начавшийся с принятием 580-ФЗ в сентябре 2023 года. По словам Даниила Курашева, операционного директора "Ситимобил" и "Таксовичкоф", рынок покинули многие водители, работавшие по совместительству, которые, однако, обеспечивали значительный объем заказов и повышали доступность услуг такси.

По данным Ivitech, сегодня 77% российских таксопарков сталкиваются с трудностями при привлечении и удержании водителей. Около 60% водителей увольняются в первые три месяца работы из-за нестабильного дохода, высокой конкуренции и износа автомобилей.

Курашев отметил, что некоторые таксопарки закрылись, а другие находятся на грани закрытия из-за простоя автомобилей и убытков. Он считает, что при текущих ставках лизинга вывод машин на окупаемость практически невозможен, а лизинговые компании изъяли большое количество автомобилей, которые трудно реализовать. Инвестиции в обновление автопарка в настоящее время нерентабельны.

Вступление в силу с 1 марта 2026 года закона о локализации такси, который позволит включать в реестр только автомобили отечественной сборки, вызывает дополнительные опасения у участников рынка. Они ожидают дальнейшего оттока водителей из отрасли, пишет РГ.

Уточнения

Такси́ (от фр. Taximètre «счётчик цены») — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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