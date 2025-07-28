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Секреты миллиардной сделки: как Япония и США строят будущее мировой экономики

Япония инвестирует 550 миллиардов долларов в США на заводы по производству чипов
4:05
Экономика

Япония согласовала с США инвестиционный пакет в размере 550 миллиардов долларов, который должен стать частью тарифного соглашения между странами. Этот пакет предполагает предоставление акционерного капитала, кредитов и гарантий, что, в свою очередь, способствует снижению тарифов на экспорт японской продукции в США. Главный торговый представитель Японии Рёсэй Акадзава заявил, что эти меры помогут профинансировать строительство заводов по производству полупроводников в США, что стало важным шагом для обеих сторон.

чип
Фото: https://commons.wikimedia.org by Engine9, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
чип

"Япония, США и страны-единомышленники работают вместе над созданием цепочек поставок в секторах, критически важных для экономической безопасности", — заявил Акадзава.

Структура соглашения и возможные проекты

Основной целью этой инвестиционной инициативы является укрепление экономической безопасности путем создания новых цепочек поставок в таких ключевых отраслях, как производство чипов. Однако структура соглашения остается пока не совсем ясной. Одним из важных аспектов является возможность финансирования не только американских и японских компаний, но и иностранных. В частности, если тайваньская компания, такая как TSMC, решит построить завод в США и использовать японские компоненты, это также будет считаться допустимым, отметил Акадзава.

США сильно зависят от тайваньской компании TSMC, которая является лидером в производстве передовых полупроводников, что вызывает беспокойство из-за угроз, связанных с географической близостью Тайваня к Китаю.

"Если тайваньский производитель чипов построит завод в США и будет использовать японские компоненты или адаптировать свою продукцию под нужды Японии, это тоже нормально", — отметил Акадзава, не уточнив названия конкретных компаний.

Влияние на экономику Японии

Основная часть средств из пакета будет предоставлена в виде кредитов и гарантий, в то время как акционерный капитал составит лишь 1-2% от общей суммы. Это означает, что Япония будет играть роль в финансировании крупных проектов без значительного увеличения доли в бизнесе. Для реализации инвестиционной программы Япония использует государственные институты, такие как Японский банк международного сотрудничества (JBIC) и Японское агентство по страхованию экспорта и инвестиций (NEXI). Эти изменения в законодательстве Японии открывают новые возможности для поддержания критически важных цепочек поставок.

"Мы надеемся, что это соглашение обеспечит экономическую выгоду для обеих стран", — подчеркнул Акадзава.

Важность соглашения для США

Соглашение с Японией также имеет значительную ценность для США, так как оно помогает укрепить национальную безопасность, создавая дополнительные возможности для производства передовых технологий на территории Америки. Это также позволяет уменьшить зависимость от иностранных производителей, что важно для обеспечения стратегической устойчивости страны.

Кроме того, как сообщил Акадзава, США планируют оставить 90% прибыли от пакета на своей стороне, однако эта цифра касается только доходности от акционерного капитала, которая будет составлять небольшую долю от общего объема инвестиций. В любом случае, предполагается, что США и Япония смогут избежать значительных тарифных издержек, которые могут составить до 10 триллионов иен (67,72 миллиарда долларов).

Планирование на будущее

Акадзава сообщил, что Япония планирует инвестировать в рамках этого пакета в течение текущего президентского срока Дональда Трампа. Это подчеркивает долгосрочный характер инвестиций и стратегический подход обеих стран к созданию взаимовыгодных условий для ведения бизнеса и укрепления безопасности.

Уточнения

 
 Япо́ния — островное государство в Восточной Азии. Находится в Тихом океане к востоку от Японского моря, Китая, Северной и Южной Кореи, России. Занимает территорию от Охотского моря на севере до Восточно-Китайского моря и Тайваня на юге.

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Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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