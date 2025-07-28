Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Водителям рекомендуют устранять сколы на лобовом стекле до появления трещин
Как правильно уменьшить количество пищи: советы диетологов
Дольчеаккуа: как открыть секреты крошечной деревушки на итальянском побережье
Астероид 2024 YR4: почему учёные переключили внимание с Земли на Луну
Идеальная частота мытья волос: советы экспертов по уходу за разными типами локонов
Япония инвестирует 550 миллиардов долларов в США на заводы по производству чипов
Выращивание пекинской капусты
Миндаль и ромашковый чай: два продукта для стабилизации и улучшения сна
Мария Погребняк устроила сыновьям разнос за немытую посуду

Украина наносит удар по теневому флоту России: новые санкции затягивают петлю

Украина применила 18 пакетов санкций ЕС против компаний и лиц из России
Экономика

Украина продолжает усиливать меры против тех стран и организаций, которые, по ее мнению, представляют угрозу для национальной безопасности. В рамках реализации санкционной политики, Украина внедрила уже 18 санкционных пакетов, синхронизированных с ограничениями, введенными Европейским Союзом. Эти пакеты охватывают физические и юридические лица, зарегистрированные не только в России, но и в других странах, таких как Китай, Иран и Объединенные Арабские Эмираты.

Нефтяной танкер Павел Черныш
Фото: commons.wikimedia.org by АльфваНбим, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Нефтяной танкер Павел Черныш

Санкции против компаний и частных лиц

Президент Украины Владимир Зеленский отметил в своем Telegram-канале, что последние санкции касаются целого ряда организаций и физических лиц. Одним из направлений ограничений является борьба с российским теневым танкерным флотом. Санкции затрагивают 53 физических и юридических лиц, включая представителей России, Китая и Ирана, а также других стран. Это продолжение масштабной работы Украины по сдерживанию воздействия международных агентов, которые, по мнению властей, оказывают поддержку в военных действиях против Украины.

"Все 18 пакетов санкций (ЕС — ред.) полностью синхронизированы и действуют на Украине. Сейчас из 18-го санкционного пакета применены ограничения, в частности, к структурам, связанным с российским теневым танкерным флотом", — заявил в Telegram Владимир Зеленский.

Запрещенные действия и цели санкций

Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк пояснил, что введенные ограничения касаются, в том числе, компаний и физических лиц, которые занимаются добычей и переработкой редкоземельных металлов, используемых для производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Некоторые из этих компаний имеют прямую связь с поставкой технологий военного назначения, что, по мнению украинских властей, усиливает угрозу безопасности.

"В 18-м пакете санкций ЕС мы идентифицировали 8 физических и 45 юридических лиц для синхронизации — в частности, компании из РФ, Китая, ОАЭ, Ирана и других", — пояснил Власюк.

Структура и последствия санкций

Украина вводит строгие меры, направленные на блокирование активов, аннулирование лицензий и запрет на официальные визиты. Дополнительно санкции касаются культурных обменов и научного сотрудничества, что подтверждает стратегическую направленность политики на изоляцию тех стран, которые поддерживают военные действия против Украины. Кроме того, санкции затрагивают сферы интеллектуальной собственности и торговых соглашений, что делает экономическое взаимодействие с этими странами невозможным на текущем этапе.

Среди санкций также стоит отметить лишение всех украинских государственных наград для тех, кто подпадает под ограничения. Эти меры нацелены на изоляцию лиц и организаций, которые могут оказывать помощь в военных действиях против Украины, а также на предотвращение технологических и военных поставок, способствующих ухудшению ситуации на фронте.

Влияние на международные отношения

Подобные шаги со стороны Украины продолжают ухудшать отношения с странами, против которых направлены санкции, что лишь усугубляет уже существующую геополитическую напряженность. Однако, согласно мнению украинских официальных лиц, такие меры необходимы для того, чтобы в полной мере контролировать ситуацию и обезопасить страну от внешних угроз. В дальнейшем ожидать расширения списка санкций и дополнительных мер воздействия вполне вероятно, так как Украина продолжает наращивать усилия в международной политике.

Уточнения

Теневой флот России (также «серый флот», «тёмный флот») — термин для описания кораблей, используемых при перевозке из России нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа в обход санкций, введённых Евросоюзом и странами Большой семёрки в связи со вторжением России на Украину.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
27 июля: новый Титаник, авиакатастрофа во Львове и игры в Лондоне

27 июля 1941 года — гибель парохода "Ленин" у берегов Крыма, повлекшая, возможно, наибольшее число жертв на море. О других важных исторических событиях этого дня читайте в дайджесте Pravda.Ru.

27 июля: новый Титаник, авиакатастрофа во Львове и игры в Лондоне
Крики в честь победителей смешивались с истериками женщин… — писала газета Биржевые новости 27 июля 1908 года
Крики в честь победителей смешивались с истериками женщин… — писала газета Биржевые новости 27 июля 1908 года
28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227
На Украине идёт война силовиков, которые стали политиками. Это уже агония государства Любовь Степушова Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
Идеальная частота мытья волос: советы экспертов по уходу за разными типами локонов
Япония инвестирует 550 миллиардов долларов в США на заводы по производству чипов
Выращивание пекинской капусты
Миндаль и ромашковый чай: два продукта для стабилизации и улучшения сна
Мария Погребняк устроила сыновьям разнос за немытую посуду
Физическая активность и хороший сон замедляют снижение когнитивных функций — исследование Оксфорда
Чай из гибискуса снижает артериальное давление и поддерживает здоровье сердца
Гнездо на балконе: что делать, чтобы не нарушить закон и не испортить отношения с птицами
5 ингредиентов и 30 минут: домашний кетчуп, который лучше, чем Heinz
Английский бульдог Лола решает стать коровой и вызывает фурор в соцсетях
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.