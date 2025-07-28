Украина наносит удар по теневому флоту России: новые санкции затягивают петлю

Украина применила 18 пакетов санкций ЕС против компаний и лиц из России

Украина продолжает усиливать меры против тех стран и организаций, которые, по ее мнению, представляют угрозу для национальной безопасности. В рамках реализации санкционной политики, Украина внедрила уже 18 санкционных пакетов, синхронизированных с ограничениями, введенными Европейским Союзом. Эти пакеты охватывают физические и юридические лица, зарегистрированные не только в России, но и в других странах, таких как Китай, Иран и Объединенные Арабские Эмираты.

Фото: commons.wikimedia.org by АльфваНбим, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Нефтяной танкер Павел Черныш

Санкции против компаний и частных лиц

Президент Украины Владимир Зеленский отметил в своем Telegram-канале, что последние санкции касаются целого ряда организаций и физических лиц. Одним из направлений ограничений является борьба с российским теневым танкерным флотом. Санкции затрагивают 53 физических и юридических лиц, включая представителей России, Китая и Ирана, а также других стран. Это продолжение масштабной работы Украины по сдерживанию воздействия международных агентов, которые, по мнению властей, оказывают поддержку в военных действиях против Украины.

"Все 18 пакетов санкций (ЕС — ред.) полностью синхронизированы и действуют на Украине. Сейчас из 18-го санкционного пакета применены ограничения, в частности, к структурам, связанным с российским теневым танкерным флотом", — заявил в Telegram Владимир Зеленский.

Запрещенные действия и цели санкций

Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк пояснил, что введенные ограничения касаются, в том числе, компаний и физических лиц, которые занимаются добычей и переработкой редкоземельных металлов, используемых для производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Некоторые из этих компаний имеют прямую связь с поставкой технологий военного назначения, что, по мнению украинских властей, усиливает угрозу безопасности.

"В 18-м пакете санкций ЕС мы идентифицировали 8 физических и 45 юридических лиц для синхронизации — в частности, компании из РФ, Китая, ОАЭ, Ирана и других", — пояснил Власюк.

Структура и последствия санкций

Украина вводит строгие меры, направленные на блокирование активов, аннулирование лицензий и запрет на официальные визиты. Дополнительно санкции касаются культурных обменов и научного сотрудничества, что подтверждает стратегическую направленность политики на изоляцию тех стран, которые поддерживают военные действия против Украины. Кроме того, санкции затрагивают сферы интеллектуальной собственности и торговых соглашений, что делает экономическое взаимодействие с этими странами невозможным на текущем этапе.

Среди санкций также стоит отметить лишение всех украинских государственных наград для тех, кто подпадает под ограничения. Эти меры нацелены на изоляцию лиц и организаций, которые могут оказывать помощь в военных действиях против Украины, а также на предотвращение технологических и военных поставок, способствующих ухудшению ситуации на фронте.

Влияние на международные отношения

Подобные шаги со стороны Украины продолжают ухудшать отношения с странами, против которых направлены санкции, что лишь усугубляет уже существующую геополитическую напряженность. Однако, согласно мнению украинских официальных лиц, такие меры необходимы для того, чтобы в полной мере контролировать ситуацию и обезопасить страну от внешних угроз. В дальнейшем ожидать расширения списка санкций и дополнительных мер воздействия вполне вероятно, так как Украина продолжает наращивать усилия в международной политике.

Уточнения

Теневой флот России (также «серый флот», «тёмный флот») — термин для описания кораблей, используемых при перевозке из России нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа в обход санкций, введённых Евросоюзом и странами Большой семёрки в связи со вторжением России на Украину.



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