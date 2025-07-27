Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Белый уксус, лаванда и сода помогут убрать насекомых из квартиры — CNews
Свинцовое отравление в детстве повышает риск проблем с памятью в пожилом возрасте
Раздвижные, сильфонные или распашные двери для душа: что выбрать для вашей ванной комнаты
Исследование показало, что слоны дают друг другу имена с помощью уникальных звуков
Проезд без создания помех пешеходу разрешён, если его маршрут не нарушен
Золотые правила обрезки роз: как не погубить куст при уходе
Кинугава-Онсэн: путешествие в прошлое по опустевшему японскому курорту — что там осталось спустя 30 лет
Уход за телом в зрелом возрасте: секреты, которые помогут вам выглядеть моложе и чувствовать себя лучше
Гратен из цукини в аэрогриле: простой рецепт хрустящей закуски за 20 минут

Предотвращение глобальной торговой катастрофы: что стоит за новым соглашением США и ЕС

США и ЕС подписали соглашение по тарифам и торговле — заявление Трампа
3:08
Экономика

июля 2025 года в Шотландии, на курорте Турнберри, президент США Дональд Трамп объявил о достижении соглашения между США и Европейским Союзом в рамках торговых отношений. Это соглашение стало важным шагом в предотвращении эскалации торгового конфликта между двумя мировыми экономическими гигантами, которые вместе составляют около трети всего мирового торгового оборота.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп

"Мы достигли соглашения с Европейским Союзом, которое позволит избежать введения дополнительных тарифов и обеспечит стабильность на наших рынках", — заявил Дональд Трамп, президент США.

Подписанный договор подразумевает внедрение 15-процентных пошлин на товары из ЕС, ввозимые в США, и существенные закупки американской энергии и военной техники со стороны ЕС. Эти меры должны помочь избежать введения более жестких торговых ограничений, которые могли бы привести к затруднениям в торговле и ухудшению экономических отношений между странами.

Причины и последствия

Торговые отношения между США и Европой на протяжении последних лет оставались напряженными. Администрация Трампа неоднократно высказывала опасения по поводу дефицита торгового баланса с ЕС, а также высоких тарифов, установленных европейскими странами на американские товары, такие как сельскохозяйственная продукция и автомобили.

По словам экспертов, соглашение стало важным компромиссом, который позволит сохранить баланс интересов обеих сторон, при этом обеспечив устойчивость на мировых рынках. Это также подтверждает стремление Европы к дальнейшему укреплению своих торговых связей с США, несмотря на потенциальные внутренние противоречия и вызовы.

"Это соглашение предотвращает катастрофические последствия для экономики обеих сторон", — пояснил дипломат из Брюсселя, отмечая важность заключенного договора.

Ожидания от соглашения

Ожидается, что данное соглашение окажет позитивное влияние на долгосрочные экономические отношения между двумя регионами. Для США соглашение откроет дополнительные рынки сбыта для продукции в энергетическом и оборонном секторах, что, в свою очередь, должно положительно сказаться на росте рабочих мест и укреплении внутренней экономики.

Европейские страны, в свою очередь, получат гарантии по снижению торговых барьеров и доступу к более выгодным условиям для торговли с крупнейшей мировой экономикой. Кроме того, договор предполагает новые возможности для расширения сотрудничества в области технологий, сельского хозяйства и других стратегически важных секторах.

Перспективы и вызовы

Однако многие аналитики подчеркивают, что хотя это соглашение и предотвращает многие риски, оно не решает всех проблем. Ожидается, что в будущем стороны будут продолжать работать над улучшением условий торговли, учитывая меняющиеся глобальные экономические условия и внутренние потребности.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Штаты (англ. The United States, US или U.S.), в просторечии — Америка и Штаты) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
27 июля: новый Титаник, авиакатастрофа во Львове и игры в Лондоне

27 июля 1941 года — гибель парохода "Ленин" у берегов Крыма, повлекшая, возможно, наибольшее число жертв на море. О других важных исторических событиях этого дня читайте в дайджесте Pravda.Ru.

27 июля: новый Титаник, авиакатастрофа во Львове и игры в Лондоне
Крики в честь победителей смешивались с истериками женщин… — писала газета Биржевые новости 27 июля 1908 года
Крики в честь победителей смешивались с истериками женщин… — писала газета Биржевые новости 27 июля 1908 года
28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227
На Украине идёт война силовиков, которые стали политиками. Это уже агония государства Любовь Степушова Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
США и ЕС подписали соглашение по тарифам и торговле — заявление Трампа
Кинугава-Онсэн: путешествие в прошлое по опустевшему японскому курорту — что там осталось спустя 30 лет
Уход за телом в зрелом возрасте: секреты, которые помогут вам выглядеть моложе и чувствовать себя лучше
Гратен из цукини в аэрогриле: простой рецепт хрустящей закуски за 20 минут
Силовые тренировки — ключ к снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний по данным исследований
Как сохранить урожай в условиях городской квартиры
Песня как напоминание о боли: почему мы избегаем определённых мелодий
Почему здоровье вашей собаки не зависит от того, станет ли она матерью: важные факты для владельцев
Пожары в Греции: власти борются с огнём, туристам рекомендуют не пренебрегать правилами безопасности
BYD Dolphin Mini стал самым продаваемым автомобилем в Бразилии в 2024 году
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.