Предотвращение глобальной торговой катастрофы: что стоит за новым соглашением США и ЕС

США и ЕС подписали соглашение по тарифам и торговле — заявление Трампа

3:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

июля 2025 года в Шотландии, на курорте Турнберри, президент США Дональд Трамп объявил о достижении соглашения между США и Европейским Союзом в рамках торговых отношений. Это соглашение стало важным шагом в предотвращении эскалации торгового конфликта между двумя мировыми экономическими гигантами, которые вместе составляют около трети всего мирового торгового оборота.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

"Мы достигли соглашения с Европейским Союзом, которое позволит избежать введения дополнительных тарифов и обеспечит стабильность на наших рынках", — заявил Дональд Трамп, президент США.

Подписанный договор подразумевает внедрение 15-процентных пошлин на товары из ЕС, ввозимые в США, и существенные закупки американской энергии и военной техники со стороны ЕС. Эти меры должны помочь избежать введения более жестких торговых ограничений, которые могли бы привести к затруднениям в торговле и ухудшению экономических отношений между странами.

Причины и последствия

Торговые отношения между США и Европой на протяжении последних лет оставались напряженными. Администрация Трампа неоднократно высказывала опасения по поводу дефицита торгового баланса с ЕС, а также высоких тарифов, установленных европейскими странами на американские товары, такие как сельскохозяйственная продукция и автомобили.

По словам экспертов, соглашение стало важным компромиссом, который позволит сохранить баланс интересов обеих сторон, при этом обеспечив устойчивость на мировых рынках. Это также подтверждает стремление Европы к дальнейшему укреплению своих торговых связей с США, несмотря на потенциальные внутренние противоречия и вызовы.

"Это соглашение предотвращает катастрофические последствия для экономики обеих сторон", — пояснил дипломат из Брюсселя, отмечая важность заключенного договора.

Ожидания от соглашения

Ожидается, что данное соглашение окажет позитивное влияние на долгосрочные экономические отношения между двумя регионами. Для США соглашение откроет дополнительные рынки сбыта для продукции в энергетическом и оборонном секторах, что, в свою очередь, должно положительно сказаться на росте рабочих мест и укреплении внутренней экономики.

Европейские страны, в свою очередь, получат гарантии по снижению торговых барьеров и доступу к более выгодным условиям для торговли с крупнейшей мировой экономикой. Кроме того, договор предполагает новые возможности для расширения сотрудничества в области технологий, сельского хозяйства и других стратегически важных секторах.

Перспективы и вызовы

Однако многие аналитики подчеркивают, что хотя это соглашение и предотвращает многие риски, оно не решает всех проблем. Ожидается, что в будущем стороны будут продолжать работать над улучшением условий торговли, учитывая меняющиеся глобальные экономические условия и внутренние потребности.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Штаты (англ. The United States, US или U.S.), в просторечии — Америка и Штаты) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.