Дональд Трамп: ЕС планирует приобрести вооружение у США на сотни миллиардов

США и ЕС подписали сделку на покупку военной техники на миллиарды

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Страны Евросоюза планируют заключить крупнейший контракт на закупку вооружений у США, о чём сообщил президент Дональд Трамп после переговоров с главой Еврокомиссии, Урсулой фон дер Ляйен, в Шотландии.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Вооружение США

Что стало основой соглашения

По словам Трампа, Европейский Союз согласился на закупку "огромного количества военной техники", но точная сумма сделки пока неизвестна. Однако президент США уверен, что это хорошая новость для Америки, так как страна производит "лучшую военную технику в мире".

Цифры, которые могут изменить баланс

"Мы не будем говорить, сколько это будет стоить, но сумма покупки составит сотни миллиардов долларов", — заявил Трамп.

Это соглашение может стать одной из крупнейших военных сделок в истории Евросоюза и США, но точные детали пока остаются неизвестными.

Зачем это Европе

Как отмечает Трамп, закупка столь значительного объема военной техники — это решение, которое принесет пользу обеим сторонам, укрепив оборонные способности Европы и стимулируя американскую промышленность.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.



Управление закупками — это управление процессом закупок и связанными с ним аспектами в организации, направленное на достижение её стратегических целей.



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