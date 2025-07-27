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Президент США готов вести переговоры по тарифам с крупнейшими экономиками

Министр торговли заявил, США планируют получить $7 трлн от пошлин за 10 лет
2:43
Экономика

Сейчас доходы США от взимания таможенных пошлин могут достичь внушительных сумм. Говард Латник, министр торговли США, озвучил прогноз, который потряс экономистов: до 7 триллионов долларов в течение ближайших десяти лет. Такой рост доходов — результат новых тарифов, введенных в начале апреля 2025 года. В чем же заключается этот экономический шанс?

Торговые деньги
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Торговые деньги

Доходы от пошлин: колоссальная сумма

Министр заявил, что, если США смогут поддерживать текущий уровень пошлин в течение 10 лет, они могут собрать около 700 миллиардов долларов ежегодно. А за десятилетие это превратится в баснословные 7 триллионов долларов. Такой финансовый поток — это поистине уникальная возможность для бюджета.

"Доходы от пошлин потрясающие, $700 млрд в год. Подобные средства правительство никогда ранее не получало. Если получать их в течение 10 лет, то получится $7 трлн", — отметил Латник в интервью телеканалу Fox News.

Переговоры с мировыми экономиками

Тем временем, администрация США не планирует продлевать срок по введению новых таможенных пошлин, который истекает 1 августа. Как отметил Латник, американские власти готовы к продолжению переговоров с крупнейшими экономиками мира.

"Президент [Дональд] Трамп всегда готов выслушать", — добавил министр.

В апреле президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на продукцию из 185 стран и территорий, с разными ставками. Среди них — универсальные тарифы в размере 10% и индивидуальные ставки, которые вступили в силу сразу после объявления.

Новый этап переговоров с 1 августа

27 июня Трамп уточнил, что в течение нескольких недель администрация США уведомит страны, с которыми не будут подписаны отдельные торговые соглашения. По его словам, новые условия двусторонней торговли вступят в силу с 1 августа 2025 года. Примечательно, что в Белом доме обсуждается возможность продления сроков переговоров в отдельных случаях.

Как США могут выиграть от новых тарифов

С точки зрения экономики, такие пошлины могут значительно повлиять на динамику американской финансовой системы. Прогнозы говорят о том, что тарифы на импорт могут привести к долгосрочному росту доходов США, а также дать возможность стране укрепить свою финансовую независимость от внешних факторов.

Уточнения

Междунаро́дная торго́вля — система международных товарно-денежных отношений, складывающаяся из внешней торговли всех стран мира.

Тамо́женная по́шлина — обязательный платёж, взимаемый таможенными органами в связи с перемещением товаров через таможенную границу (таможенные границы могут отличаться от государственных, если государства состоят в экономических или таможенных союзах).

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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