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Интроверты, внимание! Этот навык спасёт вашу карьеру в эпоху ИИ

Интровертам на заметку: как ИИ может помочь в карьере
1:47
Экономика

Глава и один из основателей компании fileAI, позиционирующий себя как интроверт, рассказывает о личном опыте расширения границ привычного. Он убежден: современному человеку необходимо приспосабливаться к новым реалиям.

Человек за компьютером
Фото: unsplash.com by Bench Accounting, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Человек за компьютером

Кристиан Шнайдер полагает, что людям с интровертным типом личности, возможно, стоит последовать его примеру, иначе они рискуют оказаться в тени более коммуникабельных коллег, особенно с учетом все большего распространения технологий искусственного интеллекта.

По его мнению, экстраверты обладают определенным преимуществом, так как многие задачи требуют непосредственного взаимодействия между людьми, которое ИИ полностью заменить не в состоянии. Например, в сфере продаж ИИ может быть полезен для обработки информации, но не сможет заменить личные переговоры с клиентами. Это подчеркивает значимость навыков межличностного общения, которые становятся особенно важными в эпоху автоматизации.

Ряд специалистов предупреждают, что профессии, включающие в себя однообразные задачи, находятся под угрозой автоматизации, и ИИ способен повысить ценность человеческой коммуникации. Однако, по мнению Ванессы Друскат, интроверты рискуют растерять навыки общения, если будут чрезмерно полагаться на ИИ в вопросах взаимодействия. Она считает, что мозг работает по принципу "используй или потеряешь", и чрезмерное применение ИИ может негативно сказаться на нашей способности к общению.

Вместе с тем, для сотрудников-интровертов ИИ может предоставить ощутимые преимущества, помогая им более эффективно взаимодействовать с коллегами и укреплять уверенность в себе, пишет Business Insider.

Уточнения

Интрове́рсия и экстраве́рсия — критерий категоризации черт личности или показатель их измерения, распространённый в психологии. Наиболее известны два несколько различающихся понятия интроверсии — экстраверсии, принадлежащих Карлу Юнгу и Гансу Айзенку. Скорее фокусируясь на межличностном поведении, Юнг, однако, определял интроверсию как «поведенческий тип, характеризуемый направленностью жизни на субъективное психическое содержание» (фокус на внутреннюю психическую активность); и экстраверсию как «поведенческий тип, характеризуемый концентрацией интересов на внешних объектах» (внешний мир).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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