Виски-бум: Грузия значительно увеличила поставки в Россию

Россия лидирует по объёму поставок грузинского виски

1:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Грузия в первом квартале 2025 года поставила в Россию рекордные 1,1 тысячи тонн виски, что в 2,8 раза больше, чем в 2024 году.

Фото: commons.wikimedia.org by Stefan Giesbert (www.cocktailpodcast.de), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алкоголь

Эти данные предоставила Национальная служба статистики Грузии, проанализированные ТАСС.

С января по июнь экспорт виски в РФ составил 1 133,6 тонны на сумму $3,03 миллиона, в то время как в прошлом году этот показатель был 398,2 тонны на $1,4 миллиона. Всего за 2024 год Россия купила у Грузии 1,3 тысячи тонн виски. Грузия начала значительные поставки виски в РФ только с 2024 года, а в 2023 году объем продаж составил всего 22,1 тонны.

В этом году на мировых рынках было продано 1,87 тысячи тонн грузинского виски на сумму $14 миллионов, что на 41% больше по сравнению с прошлым годом. Россия занимает первое место по объему поставок грузинского виски, за ней следует Армения с 291,4 тонны, но по общей стоимости экспорта Армения лидирует — $4,3 миллиона. Грузинский виски также экспортировался в Азербайджан, Киргизию, Латвию, Сингапур, Узбекистан, Францию и другие страны.

Уточнения

Ви́ски (англ. whisky или whiskey; скотс whiskey, брет. wiski, ирл. uisce beathadh и гэльск. uisge beatha, букв. пе­ре­вод лат. «aqua vitae» — «во­да жизни») — крепкий ароматный алкогольный напиток, получаемый из различных видов зерна с использованием процессов соложения, брожения, перегонки и длительного выдерживания в дубовых бочках.



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