Новый игрок в топе: как Palantir обошла гигантов рынка США

Palantir Technologies: почему растут акции компании в США

2:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

По результатам торговой сессии 25 июля, котировки акций Palantir Technologies, американской фирмы, специализирующейся на разработке шпионских технологий, продемонстрировали рост в 2,5%.

Фото: pixabay.com by geralt is licensed under Free for use under the Pixabay Content License график финансовый

Это позволило компании достичь рыночной капитализации в 375 миллиардов долларов и войти в двадцатку самых крупных по стоимости предприятий Соединенных Штатов.

Palantir создает программное обеспечение для сбора и анализа данных, которое используется вооруженными силами и разведывательными службами различных государств. За прошедший год стоимость акций фирмы выросла почти в пять раз. Лишь в сентябре прошлого года Palantir была включена в индекс S&P 500, объединяющий полтысячи крупнейших американских публичных компаний. Теперь же она занимает место в первой двадцатке, обошла такие корпорации, как Procter & Gamble, Bank of America и Coca-Cola.

Аналитики полагают, что инвесторов привлекает, в частности, все более широкое применение искусственного интеллекта Palantir в своих инструментах наблюдения, а также ее прочные связи с правительством США, особенно укрепившиеся в период президентства Дональда Трампа. В первом квартале текущего года доход компании от государственных контрактов в США увеличился на 45%, достигнув 373 миллионов долларов.

Однако, как отмечает "Ъ" со ссылкой на CNBC, рыночная капитализация Palantir не вполне соответствует ее выручке: в 2024 году она составила 3,1 миллиарда долларов, что является самым низким показателем среди компаний из топ-20 по капитализации. Для сравнения, у платежной системы Mastercard, следующей за Palantir по этому показателю, выручка составляет 29 миллиардов долларов при капитализации в 518 миллиардов долларов.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.





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