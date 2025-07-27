Пенсионеры уходят, не прощаясь: рынок труда в ожидании турбулентности

До 1.2 млн работающих пенсионеров покинут рынок труда в России

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

По словам профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, в следующем году от 500 тысяч до 1,2 миллиона работающих пенсионеров в России могут прекратить свою трудовую деятельность.

Фото: unsplash.com by Anthony Fomin is licensed under Free to use under the Unsplash License Пенсионер

Эта тенденция, как он отметил, продолжится и в 2025 году. К середине 2026 года на рынке труда останутся лишь те пенсионеры, которые вышли на пенсию в 2022 году. Конкретные цифры зависят от реакции рынка труда и работодателей.

Также член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что работающие пенсионеры получат по 2,5–3 индивидуальных пенсионных коэффициента за 2024 год, согласно РИА Новости.

С 1 августа ожидается ежегодная индексация пенсий для этой категории граждан, а работающие пенсионеры с августа получат прибавку к пенсии, максимальный размер которой составит 437 рублей. Дополнительно россияне в возрасте 80 лет и старше также получат значительную доплату.

Уточнения

Рынок труда — это совокупность экономических отношений, связанных с отношениями купли-продажи специфического товара — рабочей силы, где совершается обмен труда на заработную плату.





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