Забудьте про поисковики: Daydream — пропуск в мир идеальных ИИ-покупок

Теперь купить проще: Daydream против Google и OpenAI в сфере AI-шопинга

1:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

Стартап Daydream пытается упростить пользователям онлайн-покупки.

Фото: freepik.com by ijeab, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина делает покупки в интернет-магазине

Daydream использует искусственный интеллект для персонализации онлайн-шопинга. Опрос Adobe Analytics показал, что 39% американцев уже использовали генеративный ИИ для покупок в прошлом году, и 53% планируют делать это в этом году.

Компания конкурирует с гигантами OpenAI и Google, которые также внедряют ИИ в шопинг. Однако генеральный директор Джули Борнштейн утверждает, что Daydream лучше понимает индустрию моды благодаря своему опыту в Nordstrom и Sephora.

Daydream привлекла 50 миллионов долларов в первом раунде финансирования от таких инвесторов, как Google Ventures. Платформа работает как цифровой персональный стилист: пользователи могут писать запросы на естественном языке или загружать фотографии. Daydream предлагает рекомендации от более чем 8000 брендов, и по мере использования платформа адаптируется к предпочтениям пользователей.

Когда покупатели готовы купить, они переходят на сайт бренда, а Daydream получает 20% от продажи. Борнштейн подчеркивает, что рекомендации основаны на подходящих товарах, а не на платных позициях, что делает шопинг более честным и удобным, пишет CNN.

Уточнения

Бренд или иногда брэнд (англ. brand [brænd] — клеймо, фабричная марка) — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов.



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