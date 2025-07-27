Забудьте про поисковики: Daydream — пропуск в мир идеальных ИИ-покупок

Стартап Daydream пытается упростить пользователям онлайн-покупки.
Daydream использует искусственный интеллект для персонализации онлайн-шопинга. Опрос Adobe Analytics показал, что 39% американцев уже использовали генеративный ИИ для покупок в прошлом году, и 53% планируют делать это в этом году.
Компания конкурирует с гигантами OpenAI и Google, которые также внедряют ИИ в шопинг. Однако генеральный директор Джули Борнштейн утверждает, что Daydream лучше понимает индустрию моды благодаря своему опыту в Nordstrom и Sephora.
Daydream привлекла 50 миллионов долларов в первом раунде финансирования от таких инвесторов, как Google Ventures. Платформа работает как цифровой персональный стилист: пользователи могут писать запросы на естественном языке или загружать фотографии. Daydream предлагает рекомендации от более чем 8000 брендов, и по мере использования платформа адаптируется к предпочтениям пользователей.
Когда покупатели готовы купить, они переходят на сайт бренда, а Daydream получает 20% от продажи. Борнштейн подчеркивает, что рекомендации основаны на подходящих товарах, а не на платных позициях, что делает шопинг более честным и удобным, пишет CNN.
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