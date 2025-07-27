Эффект домино запущен? Рост госдолга в Польше вызывает опасения у Дональда Туска

Премьер-министр Польши Дональд Туск поднял тревогу по поводу растущего государственного долга и дефицита бюджета страны.
Расходы на оборону остаются приоритетными. Польша тратит почти 5% своего ВВП на оборону, при этом 1% составляет около 40 миллиардов злотых (примерно 11,1 миллиарда долларов). Туск отметил, что налоговое бремя в стране ниже среднего по ЕС.
Он предупредил, что выход за рамки допустимых категорий может привести к плохим последствиям и эффекту домино. Дефицит бюджета Польши занимает второе место в ЕС после Румынии и, как ожидается, превысит 6% в 2025 году. Также прогнозируется, что государственный долг может превысить 60% от ВВП в следующем году. Экономический рост ожидается на уровне 3,4% в этом году, пишет Bloomberg.
Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.
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