Английские новостройки: обещанный рай превратился в ад без инфраструктуры

Английские новостройки — разочарование: отсутствуют школы, магазины и детские площадки

1:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Англии районы с новыми домами часто лишены необходимой инфраструктуры. У семей нет доступа к игровым площадкам, школам, магазинам и врачебной помощи.

Фото: unsplash.com by Дэн Голд, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ многоэтажный дом

Например, в комплексе Паддокс, где построили 225 новых домов, есть огороженная детская площадка с предупреждающими табличками, но детям запрещено на ней играть. Местный активист Кевин Дейл говорит, что прошло три года, а из окон домов виден недострой, и нет ни магазинов, ни детсадов.

В графстве Суррей члены совета решили приостановить строительство, чтобы обеспечить наличие необходимых удобств, таких как магазины и детские площадки. Ричард Биггс, глава совета, отметил, что после постройки 600 домов обещали создать инфраструктуру, но на деле ничего не появилось даже после строительства более 1000 домов.

Стив Чемберс из инициативной группы "Транспорт для новых домов" говорит, что такие жилые комплексы часто расположены на окраинах, где нет общественного транспорта и подросткам некуда пойти.

Строительство в Паддокс началось в 2021 году, но местный совет Брейнтри в итоге подал жалобу на застройщика, поскольку строительство не соответствовало разрешению. В этом году было одобрено новое разрешение на легализацию уже построенного объекта, и местный совет продолжает работать с застройщиком над благоустройством, передает The Guardian.

Уточнения

Инфраструкту́ра (лат. infra — «ниже, под» + лат. structura — «строение», «расположение») — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.