Печальный американский тренд: Милуоки теряет магазины из-за преступности

Почему в американском Милуоки закрываются магазины: афроамериканцы и латиноамериканцы остаются без продуктов питания

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Милуоки пополнил печальный список американских городов, где розничные сети стремительно покидают районы.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Касса самообслуживания

Активисты утверждают, что закрытия затрагивают преимущественно районы, где проживают афроамериканцы и латиноамериканцы.

Для многих жителей поход в магазин пешком или на автобусе — единственный способ купить продукты. Закрытие магазина лишит их этой возможности.

Большинство закрытий приходится на районы с высоким уровнем преступности. Иными словами, если бы жители прекратили воровать, магазины могли бы не закрывались.

Предприятия должны получать прибыль, чтобы их магазины оставались рентабельными.

Все, что нужно сделать некоторым жителям городка, — это прекратить совершать преступления, и магазины снова начнут открываться, пишет Zero Hedge.

Уточнения

Рента́бельность (от нем. rentabel — доходный, полезный, прибыльный) — относительный показатель экономической эффективности, рассчитывается как отношение прибыли к активам или потокам, её формирующим. Показатели рентабельности обычно выражают в процентах.





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