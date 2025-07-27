Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как правильно наказывать кошку: 4 основные ошибки, которых нужно избегать
Чай для похудения: как правильно выбрать травы и начать пить уже сегодня
Английские новостройки — разочарование: отсутствуют школы, магазины и детские площадки
Один приём помогает предотвратить удлинение тормозного пути на мокрой трассе
Большая Трещина вместо Большого Сжатия: как умрет Вселенная
В Швеции открылась бывшая тюрьма, ставшая отелем с пляжем и кафе
Жим штанги стоя: тренеры рекомендуют это упражнение для укрепления верхней части тела и осанки
Рецепт безопасного средства от плесени для ванной комнаты: перекись водорода и чайное дерево
Профессиональные бодибилдеры сталкиваются с повышенным риском внезапной смерти, утверждают ученые

Печальный американский тренд: Милуоки теряет магазины из-за преступности

Почему в американском Милуоки закрываются магазины: афроамериканцы и латиноамериканцы остаются без продуктов питания
0:51
Экономика

Милуоки пополнил печальный список американских городов, где розничные сети стремительно покидают районы.

Касса самообслуживания
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Касса самообслуживания

Активисты утверждают, что закрытия затрагивают преимущественно районы, где проживают афроамериканцы и латиноамериканцы.

Для многих жителей поход в магазин пешком или на автобусе — единственный способ купить продукты. Закрытие магазина лишит их этой возможности.

Большинство закрытий приходится на районы с высоким уровнем преступности. Иными словами, если бы жители прекратили воровать, магазины могли бы не закрывались.

Предприятия должны получать прибыль, чтобы их магазины оставались рентабельными. 

Все, что нужно сделать некоторым жителям городка, — это прекратить совершать преступления, и магазины снова начнут открываться, пишет Zero Hedge.

Уточнения

Рента́бельность (от нем. rentabel — доходный, полезный, прибыльный) — относительный показатель экономической эффективности, рассчитывается как отношение прибыли к активам или потокам, её формирующим. Показатели рентабельности обычно выражают в процентах.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Популярное
26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила

26 июля 1826 года в Валенсии казнен учитель Каэтано Риполь — последняя жертва инквизиции. Какими еще историческими событиями знаменит этот день?

26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
27 июля: новый Титаник, авиакатастрофа во Львове и игры в Лондоне
Крики в честь победителей смешивались с истериками женщин… — писала газета Биржевые новости 27 июля 1908 года
На Украине идёт война силовиков, которые стали политиками. Это уже агония государства Любовь Степушова Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
Рецепт безопасного средства от плесени для ванной комнаты: перекись водорода и чайное дерево
Профессиональные бодибилдеры сталкиваются с повышенным риском внезапной смерти, утверждают ученые
Как помочь собаке и кошке ужиться под одной крышей: советы по воспитанию
Мочевина: основные преимущества и риски для растений
Стилисты включили очки с цепочками и цветными линзами в тренды 2025 года
Медицинская помощь для Ольги Бузовой: смерть собаки стала причиной ухудшения самочувствия
Пять продуктов, которые незаметно портят ваши зубы
Что спросить у продавца при покупке подержанного авто — кроме цены
Почему в американском Милуоки закрываются магазины: афроамериканцы и латиноамериканцы остаются без продуктов питания
Скрытые функции Android: диагностика батареи без специальных приложений
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.