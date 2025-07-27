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Какой курс доллара спасёт экономику России? Эксперт озвучил ключевой диапазон

Курс доллара и финансовое здоровье России: в каких границах он должен находиться
1:13
Экономика

По мнению эксперта банковской сферы Андрея Бархоты, оптимальный курс доллара для российской экономики находится в пределах 88-108 рублей. Более сильный или слабый рубль несет в себе определенные риски.

Экономика
Фото: unsplash.com by Tech Daily is licensed under Free to use under the Unsplash License
Экономика

Чрезмерное укрепление рубля негативно сказывается на доходах экспортеров, ухудшает финансовое положение предприятий и увеличивает дефицит бюджета. Слишком слабый рубль, например, в диапазоне 115-135 рублей за доллар, приводит к росту инфляции и удорожанию импортных товаров и услуг в рублевом эквиваленте.

Бархота подчеркивает, что приемлемый для экономики курс рубля зависит от экспортных возможностей в условиях санкций, мировых цен на экспортируемую продукцию, доли импортного сырья и оборудования, а также инфляционного давления.

Учитывая все эти факторы, эксперт считает, что наиболее благоприятный коридор для курса доллара составляет 88-108 рублей. Этот диапазон, по его мнению, является наиболее сбалансированным для российской экономики в текущих условиях, пишет "Прайм".

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов. Код в стандарте ISO 4217 — USD, цифровой — 840. Официальный символ — $; в США для замены слова «доллар» знак используется в препозиции, то есть перед числом. Правом денежной эмиссии обладает Федеральная резервная система (англ. Federal Reserve System, ФРС), выполняющая в США функции центрального банка.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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