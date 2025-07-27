Не до мебели! Что стоит за 37%-ным падением в Новосибирске

В первом полугодии 2025 года мебельная промышленность Новосибирской области столкнулась с существенным сокращением производства, зафиксировав спад в 37%.
Согласно данным Новосибирскстата, это падение оказалось самым ощутимым среди всех секторов региональной промышленности за данный период времени. Подобная негативная динамика вызвала серьезную обеспокоенность как у участников рынка, так и у аналитиков.
Как пояснил основатель мебельной фабрики "А12" Антон Павлюк в интервью РБК, основной причиной кризиса стал спад на рынке недвижимости. Ужесточение денежно-кредитной политики Центробанка, включая повышение ключевой ставки, и сворачивание программ льготного ипотечного кредитования, в том числе сельской ипотеки, привели к замедлению темпов строительства. В результате, сократилось количество вводимого в эксплуатацию жилья, что, в свою очередь, негативно отразилось на спросе на новую мебель.
Усугубляет ситуацию в отрасли острая нехватка квалифицированных специалистов. По словам Павлюка, найти опытных работников становится все сложнее. В частности, в сегменте мебели "средний плюс", где работает его компания, швеи высокого класса крайне востребованы, и их недостаток серьезно препятствует производственному процессу.
Трудности на мебельном рынке Новосибирской области уже привели к приостановке деятельности ряда крупных и средних компаний. Небольшие частные мастерские, насчитывающие одного-двух мастеров, пока сохраняют устойчивость. Однако они сталкиваются с сильной конкуренцией в условиях ограниченного количества заказов. Клиенты, осознавая ситуацию, ищут наиболее бюджетные варианты, вынуждая мастеров работать при низких ценах и небольших объемах производства.
Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.
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