Не до мебели! Что стоит за 37%-ным падением в Новосибирске

Мебельная промышленность Новосибирска теряет 37%: кризис и нехватка специалистов

1:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

В первом полугодии 2025 года мебельная промышленность Новосибирской области столкнулась с существенным сокращением производства, зафиксировав спад в 37%.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Садовая мебель

Согласно данным Новосибирскстата, это падение оказалось самым ощутимым среди всех секторов региональной промышленности за данный период времени. Подобная негативная динамика вызвала серьезную обеспокоенность как у участников рынка, так и у аналитиков.

Как пояснил основатель мебельной фабрики "А12" Антон Павлюк в интервью РБК, основной причиной кризиса стал спад на рынке недвижимости. Ужесточение денежно-кредитной политики Центробанка, включая повышение ключевой ставки, и сворачивание программ льготного ипотечного кредитования, в том числе сельской ипотеки, привели к замедлению темпов строительства. В результате, сократилось количество вводимого в эксплуатацию жилья, что, в свою очередь, негативно отразилось на спросе на новую мебель.

Усугубляет ситуацию в отрасли острая нехватка квалифицированных специалистов. По словам Павлюка, найти опытных работников становится все сложнее. В частности, в сегменте мебели "средний плюс", где работает его компания, швеи высокого класса крайне востребованы, и их недостаток серьезно препятствует производственному процессу.

Трудности на мебельном рынке Новосибирской области уже привели к приостановке деятельности ряда крупных и средних компаний. Небольшие частные мастерские, насчитывающие одного-двух мастеров, пока сохраняют устойчивость. Однако они сталкиваются с сильной конкуренцией в условиях ограниченного количества заказов. Клиенты, осознавая ситуацию, ищут наиболее бюджетные варианты, вынуждая мастеров работать при низких ценах и небольших объемах производства.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.





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