Популярность рассрочки на путешествия растет: вот почему это выгодно

В российском туризме наметился сдвиг: вместо привычных банковских займов все большую популярность набирают различные варианты оплаты в рассрочку.
Несмотря на удорожание путешествий по России, люди не хотят отказываться от отпуска, ставшего для многих неотъемлемой частью жизни. Вместо обременительных кредитов, туристы приспосабливаются к новым условиям, активно используя альтернативные финансовые инструменты, предоставляемые туроператорами.
Россияне меняют подход к планированию отдыха, чтобы он оставался доступным.
Во-первых, значительно возрос интерес к раннему бронированию, которое теперь начинается за 3-6 месяцев до поездки, позволяя зафиксировать более выгодную цену.
Во-вторых, уменьшилась средняя продолжительность отпуска — с восьми до шести с половиной дней за последние пять лет.
В-третьих, путешественники стали более рационально подходить к выбору удобств: чаще выбирают отели с меньшим количеством звезд, отказываются от питания "все включено" и дополнительных развлечений.
Классические кредиты на отпуск практически исчезли. Специализированные банковские продукты для туристических целей перестали существовать несколько лет назад, а обычные потребительские кредиты стали невыгодными из-за высоких процентных ставок, увеличивающих стоимость поездки почти на треть. Кредитные карты также не решают проблему, так как среднего лимита в 100-150 тысяч рублей часто недостаточно для оплаты семейного путешествия, согласно "Ъ".
Рассро́чка — способ оплаты товаров или услуг, при котором платёж производится не единовременно в полной сумме их стоимости, а по частям.
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