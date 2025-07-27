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Популярность рассрочки на путешествия растет: вот почему это выгодно

Рассрочка вместо кредита: как россияне обзаводятся отпуском
1:39
Экономика

В российском туризме наметился сдвиг: вместо привычных банковских займов все большую популярность набирают различные варианты оплаты в рассрочку.

Курортный пляж
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Курортный пляж

Несмотря на удорожание путешествий по России, люди не хотят отказываться от отпуска, ставшего для многих неотъемлемой частью жизни. Вместо обременительных кредитов, туристы приспосабливаются к новым условиям, активно используя альтернативные финансовые инструменты, предоставляемые туроператорами.

Россияне меняют подход к планированию отдыха, чтобы он оставался доступным.

Во-первых, значительно возрос интерес к раннему бронированию, которое теперь начинается за 3-6 месяцев до поездки, позволяя зафиксировать более выгодную цену.

Во-вторых, уменьшилась средняя продолжительность отпуска — с восьми до шести с половиной дней за последние пять лет.

В-третьих, путешественники стали более рационально подходить к выбору удобств: чаще выбирают отели с меньшим количеством звезд, отказываются от питания "все включено" и дополнительных развлечений.

Классические кредиты на отпуск практически исчезли. Специализированные банковские продукты для туристических целей перестали существовать несколько лет назад, а обычные потребительские кредиты стали невыгодными из-за высоких процентных ставок, увеличивающих стоимость поездки почти на треть. Кредитные карты также не решают проблему, так как среднего лимита в 100-150 тысяч рублей часто недостаточно для оплаты семейного путешествия, согласно "Ъ".

Уточнения

Рассро́чка — способ оплаты товаров или услуг, при котором платёж производится не единовременно в полной сумме их стоимости, а по частям.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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