Смоленск готовится к рекордам: элеватор и маслозавод обещают региону процветание

В Смоленской области стартовала реализация инвестиционного проекта стоимостью 1,6 миллиарда рублей, предусматривающего возведение элеваторного комплекса и завода по производству растительного масла.
Губернатор области Василий Анохин поделился этой информацией в своем Telegram-канале, уточнив, что завершение строительства запланировано на 2027 год.
По словам губернатора, в настоящий момент осуществляются проектирование и подготовка площадки для создания необходимой инфраструктуры. Анохин также отметил, что в рамках проекта будет построен элеватор, рассчитанный на хранение до 40 тысяч тонн семян подсолнечника, и маслоэкстракционный завод, способный производить до 68 тысяч тонн готового масла в год.
Этот масштабный проект реализуется на основе соглашения, заключенного с "Национальной зерновой компанией". Губернатор выразил уверенность в том, что реализация данного проекта придаст дополнительный импульс развитию агропромышленного сектора региона.
Новый комплекс позволит не только хранить, но и перерабатывать сельскохозяйственную продукцию. Произведенное подсолнечное масло будет направляться в различные регионы России, пишет ТАСС.
Инфраструкту́ра (лат. infra — «ниже, под» + лат. structura — «строение», «расположение») — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.
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