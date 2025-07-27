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Смоленск готовится к рекордам: элеватор и маслозавод обещают региону процветание

Элеватор и завод вокруг: Смоленская область поднимает агропром
1:22
Экономика

В Смоленской области стартовала реализация инвестиционного проекта стоимостью 1,6 миллиарда рублей, предусматривающего возведение элеваторного комплекса и завода по производству растительного масла.

Элеватор для хранения зерна
Фото: commons.wikimedia.org by Maxdrobot, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Элеватор для хранения зерна

Губернатор области Василий Анохин поделился этой информацией в своем Telegram-канале, уточнив, что завершение строительства запланировано на 2027 год.

По словам губернатора, в настоящий момент осуществляются проектирование и подготовка площадки для создания необходимой инфраструктуры. Анохин также отметил, что в рамках проекта будет построен элеватор, рассчитанный на хранение до 40 тысяч тонн семян подсолнечника, и маслоэкстракционный завод, способный производить до 68 тысяч тонн готового масла в год.

Этот масштабный проект реализуется на основе соглашения, заключенного с "Национальной зерновой компанией". Губернатор выразил уверенность в том, что реализация данного проекта придаст дополнительный импульс развитию агропромышленного сектора региона.

Новый комплекс позволит не только хранить, но и перерабатывать сельскохозяйственную продукцию. Произведенное подсолнечное масло будет направляться в различные регионы России, пишет ТАСС.

Уточнения

Инфраструкту́ра (лат. infra — «ниже, под» + лат. structura — «строение», «расположение») — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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