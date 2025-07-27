Долг США в 36 триллионов: минфин идет на отчаянный шаг

Минфин США запустил онлайн-сбор средств для погашения огромного госдолга

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки теперь принимает добровольные взносы от граждан страны с целью сокращения государственного долга, который на данный момент превысил отметку в 36 триллионов долларов.

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Сообщается, что для сбора средств используется онлайн-сервис Venmo, позволяющий частным лицам осуществлять переводы напрямую в пользу Минфина.

Прогнозы Международного валютного фонда указывают на дальнейший рост американского госдолга: ожидается, что к 2025 году он достигнет 122,5% от ВВП, а к 2030 году — 128,2% от ВВП. Необходимо отметить, что власти США периодически увеличивают установленный лимит государственного долга, пишет Business Insider.

Уточнения

Государственный долг США (англ. The United States government debt) — задолженность федерального правительства США перед своими кредиторами.





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