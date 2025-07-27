Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Локальный ремонт и полировка: как устранить поверхностные царапины на автомобиле
Опасные цветы для пищи: азалия, нарцисс и другие токсичные растения
Почему нельзя сушить цветную одежду под прямыми лучами солнца
Яблоки с медом, орехами и корицей рекомендуют запекать при 180 градусов
В Оверни зафиксированы странные магнитные аномалии у потухшего вулкана
Новый подход в тренировках: один подход эффективен для роста мышц, утверждают ученые
Принципы поведения в Disney World: как избежать неприятных последствий
Некоторые покупные грунты заражены патогенами — риски для рассады высоки
Маргарита Симоньян каждую ночь видит во сне здорового мужа

Пенсия в смартфоне: Аксаков объявил о главном условии перехода на цифровой рубль

Госдума успокоила пенсионеров: цифровой рубль — только по желанию
1:07
Экономика

В Государственной Думе внесли ясность в ситуацию с возможным переходом на цифровые рубли при выплате пенсий.

Цифровой рубль
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Цифровой рубль

Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предоставил подробные объяснения по этому вопросу.

Ранее Министерство финансов сообщило о планах утвердить перечень областей применения цифрового рубля к августу, включая социальные выплаты и финансирование капитального строительства. Это вызвало обеспокоенность среди пенсионеров, которые выразили нежелание получать пенсию в цифровом формате.

Аксаков заверил граждан, что перевод пенсионных выплат в цифровые рубли будет производиться исключительно на добровольной основе и только по инициативе самого получателя. Об этом депутат сообщил в своем комментарии для "Ридуса".

Он уточнил, что для получения пенсии в цифровых рублях необходимо будет подать соответствующее заявление в уполномоченные органы. В противном случае, подчеркнул парламентарий, пенсионные выплаты будут осуществляться в привычном порядке.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Популярное
26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила

26 июля 1826 года в Валенсии казнен учитель Каэтано Риполь — последняя жертва инквизиции. Какими еще историческими событиями знаменит этот день?

26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
27 июля: новый Титаник, авиакатастрофа во Львове и игры в Лондоне
Крики в честь победителей смешивались с истериками женщин… — писала газета Биржевые новости 27 июля 1908 года
На Украине идёт война силовиков, которые стали политиками. Это уже агония государства Любовь Степушова Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
Почему нельзя сушить цветную одежду под прямыми лучами солнца
Яблоки с медом, орехами и корицей рекомендуют запекать при 180 градусов
В Оверни зафиксированы странные магнитные аномалии у потухшего вулкана
Новый подход в тренировках: один подход эффективен для роста мышц, утверждают ученые
Принципы поведения в Disney World: как избежать неприятных последствий
Некоторые покупные грунты заражены патогенами — риски для рассады высоки
Маргарита Симоньян каждую ночь видит во сне здорового мужа
Госдума успокоила пенсионеров: цифровой рубль — только по желанию
Subaru рассматривает создание компактного электромобиля меньшего размера, чем Solterra
Итальянский деликатес дома: рецепт спагетти с тунцом и лимонным соусом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.