Пенсия в смартфоне: Аксаков объявил о главном условии перехода на цифровой рубль

Госдума успокоила пенсионеров: цифровой рубль — только по желанию

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Государственной Думе внесли ясность в ситуацию с возможным переходом на цифровые рубли при выплате пенсий.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Цифровой рубль

Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предоставил подробные объяснения по этому вопросу.

Ранее Министерство финансов сообщило о планах утвердить перечень областей применения цифрового рубля к августу, включая социальные выплаты и финансирование капитального строительства. Это вызвало обеспокоенность среди пенсионеров, которые выразили нежелание получать пенсию в цифровом формате.

Аксаков заверил граждан, что перевод пенсионных выплат в цифровые рубли будет производиться исключительно на добровольной основе и только по инициативе самого получателя. Об этом депутат сообщил в своем комментарии для "Ридуса".

Он уточнил, что для получения пенсии в цифровых рублях необходимо будет подать соответствующее заявление в уполномоченные органы. В противном случае, подчеркнул парламентарий, пенсионные выплаты будут осуществляться в привычном порядке.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.