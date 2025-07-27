Экономика Финляндии на краю бездны? Fitch понизил кредитный рейтинг до опасной отметки

Fitch ухудшил рейтинг Финляндии: рост госдолга, медленный экономический рост

1:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело кредитный рейтинг Финляндии, понизив его с AA+ до AA. Теперь страна находится на третьей ступени кредитоспособности, чего не наблюдалось около трех десятилетий — с 1996 года.

Фото: commons.wikimedia.org by https://www.flickr.com/people/wstryder/, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Парламент Финляндии

Ключевой причиной такого решения является стремительный рост государственного долга, который, по прогнозам Fitch, к 2029 году может превысить 90% ВВП. Для сравнения, у большинства стран с аналогичным рейтингом этот показатель не превышает 50%, что делает Финляндию более уязвимой к внешним экономическим колебаниям.

Значительные бюджетные расходы, достигающие почти 58% ВВП, в основном связанные с социальными программами, пенсионными выплатами и увеличением оборонных расходов, ограничивают возможности правительства по быстрому сокращению долга.

Ситуацию усугубляет медленный экономический рост, который не обеспечивает достаточного увеличения доходов и не способствует улучшению состояния государственных финансов.

Fitch также отмечает внешние риски, такие как геополитическая напряженность и нестабильность мировой торговли, которые могут оказать негативное влияние на финскую экономику.

Правительство Финляндии заявило о планах по сокращению долга примерно на один процентный пункт в год после 2027 года, но Fitch считает эти меры недостаточно оперативными и амбициозными.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо назвал понижение кредитного рейтинга серьезным предупреждением, отметив, что правительство предприняло значительные усилия для улучшения ситуации, но экономика и рост оказались слабее ожидаемого. Министр финансов Риикка Пурра подчеркнула необходимость дальнейших мер жесткой экономии, пишет РБК.

Уточнения

Госуда́рственный долг — результат финансовых заимствований государства, осуществляемых для покрытия дефицита бюджета и задействованных государственных гарантий по долгам частных и государственных компаний. Государственный долг равен сумме дефицитов прошлых лет с учётом вычета бюджетных излишков.





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