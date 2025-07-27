Обходной путь найден: Как американские ИИ-технологии Nvidia обходят санкции и оказываются в Китае

Несмотря на строгие ограничения, введённые правительством США на экспорт передовых технологий, на китайском черном рынке, по сообщениям, появились контрабандные высокопроизводительные ИИ-процессоры Nvidia на ошеломляющую сумму, оцениваемую примерно в 1 миллиард долларов.
Эта внушительная цифра, которую Nvidia не подтвердила и не опровергла, была опубликована Financial Times. Издание утверждает, что их расследование основано на комбинации интервью, анализа корпоративной документации и договоров купли-продажи. Если эти сведения соответствуют действительности, это указывает на ограниченность торговой политики США в контроле за распространением столь востребованных технологий искусственного интеллекта в мировом масштабе.
Речь идёт о чипах серии B200 от Nvidia, являющихся частью архитектуры Blackwell, представленной в прошлом году. Согласно данным FT, устройства, реализуемые на черном рынке Китая, поставляются в виде укомплектованных стоек с несколькими процессорами, готовых к установке в центрах обработки данных без сложной аппаратной интеграции. Программное обеспечение, необходимое для работы стоек, также включено в комплект.
Эти же чипы активно используются практически всеми крупнейшими американскими компаниями, работающими в сфере ИИ, включая Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud и другие. Однако экспорт современных чипов Nvidia в Китай был значительно ограничен торговой политикой США. Судя по всему, это не помешало попаданию чипов в Китай через менее щепетильных дистрибьюторов, в числе которых, по имеющимся сведениям, часто встречаются компании из соседних стран, таких как Малайзия и Таиланд.
Чип — одно из названий микросхемы.
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