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Что строят на Смоленщине за 1,6 млрд рублей: элеватор и завод с уникальной мощностью

Смоленская область: в 2027 году откроется элеватор и маслоэкстракционный завод
1:43
Экономика

Реализация инвестиционного проекта на Смоленщине: к 2027 году в регионе будет построен элеваторный комплекс и маслоэкстракционный завод, стоимость проекта — 1,6 млрд рублей.

Строительство
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Строительство

В Смоленской области начинается строительство крупного инвестиционного объекта: элеваторного комплекса и маслоэкстракционного завода. Ожидаемая стоимость проекта — 1,6 млрд рублей. Процесс уже активно идет, а завершение строительства запланировано на 2027 год.

Проект реализуется в рамках соглашения с "Национальной зерновой компанией", которая активно работает над развитием сельского хозяйства в регионе. В настоящее время ведется подготовка территории и проектирование инфраструктуры.

Как сообщается в Telegram-канале губернатора Смоленской области Василия Анохина, новый комплекс будет включать элеваторный комплекс, способный вместить до 40 тысяч тонн семян подсолнечника. А мощность маслаэкстракционного завода составит 68 тысяч тонн готовой продукции в год. Готовое подсолнечное масло планируется поставлять в различные регионы России.

Стимул для развития региона

По словам губернатора, создание таких мощных объектов значительно ускорит развитие агропромышленного комплекса Смоленской области, что, в свою очередь, обеспечит рост рабочих мест и дополнительных налоговых поступлений.

Проект станет не только важным шагом в сфере агропереработки, но и стратегически важным для укрепления сельскохозяйственного сектора региона.

Уточнения

Агропромышленный комплекс (АПК) — межотраслевой комплекс, объединяющий все отрасли хозяйства, а также отрасли экономики, принимающие участие в производстве сельскохозяйственной продукции, доводимой до конечного потребителя.

Элева́тор — сооружение для хранения зерна.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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