Угольные компании смогут отложить налоги до конца 2025 года: что это значит

Правительство продлило сроки уплаты НДПИ для угольных компаний до ноября

2:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительство РФ решило продлить сроки уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для угольных компаний до ноября 2025 года. Это поможет предприятиям справиться с текущими трудностями и укрепить оборотный капитал, заявил министр энергетики Сергей Цивилев.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Добыча угля

Почему это важно для угольной отрасли

Отсрочка уплаты налогов и страховых взносов — важная мера поддержки, которая позволит угольным компаниям снизить финансовую нагрузку в условиях кризиса. Согласно решению правительства, угольщики смогут воспользоваться этой отсрочкой до 30 ноября 2025 года. Для этого компании должны подать заявления в Минэнерго, после чего ведомство составит перечень организаций, имеющих право на отсрочку. Этот список будет направлен в Федеральную налоговую службу (ФНС).

Сергей Цивилев отметил, что льготы станут важной частью общей программы повышения эффективности угольной отрасли. Это только один из шагов в рамках более широкого комплекса мер поддержки, который включает не только отсрочку налогов, но и помощь в реструктуризации долгов.

Другие меры поддержки угольных предприятий

Для предприятий угольной отрасли также предусмотрены субсидии для компенсации логистических затрат при экспорте угля на дальние расстояния. Особое внимание уделено сибирским угольщикам, которым будет компенсирована часть тарифа на экспорт угля в северо-западном и южном направлении. Также компаниям, столкнувшимся с серьезной задолженностью, будет предоставлена возможность реструктуризировать свои кредиты.

Кроме того, предприятия угольной отрасли смогут разработать и утвердить планы финансового оздоровления. Эти планы включают помощь акционеров, ограничения на выплату дивидендов и меры по оптимизации затрат, а также запрет на повышение зарплат для топ-менеджеров.

Что стоит за решением правительства

Постановление о продлении срока уплаты НДПИ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Принятые меры направлены на то, чтобы поддержать угольные компании, которые в последние годы столкнулись с серьезными финансовыми проблемами. Вместе с налоговыми льготами, они могут рассчитывать на помощь в реструктуризации долгов и субсидии, что поможет справиться с кризисом и улучшить финансовое положение отрасли.

Уточнения

Реструктуриза́ция (от англ. restructuration) — изменение государственного долга.



Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.



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