Кукурузный переворот: экспортная пошлина обвалилась

Рынок зерна взбудоражен: экспортная пошлина на кукурузу рекордно снижена

1:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

После корректировки базисной цены, используемой при расчете экспортной пошлины на кукурузу, её размер уменьшился почти в четыре раза.

Фото: flickr.com by inkknife_2000 (7.5 million views +), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/7.5/ Кукуруза

По информации Министерства сельского хозяйства, новая ставка на период с 30 июля по 5 августа определена в размере 215,3 рубля за тонну, в то время как действующая составляет 840,8 рубля за тонну.

Экспортные пошлины на пшеницу и ячмень сохранили нулевое значение. Размер пошлины на экспорт пшеницы рассчитан на основе индикативной цены в 224,3 доллара за тонну, на ячмень — 193,5 доллара, а на кукурузу — 232,3 доллара за тонну.

В 2021 году были введены плавающие экспортные пошлины на три основные зерновые культуры: пшеницу, кукурузу и ячмень. Эти меры являются частью механизма зернового демпфера и составляют 70% от разницы между индикативной и базовой ценой. Индикативная цена вычисляется на основе данных об экспортных контрактах, зарегистрированных на Московской бирже.

В прошлую пятницу, 25 июля, вступило в силу постановление Правительства РФ, согласно которому базовая цена, используемая для расчета экспортных пошлин на ячмень и кукурузу, была увеличена до 17 875 рублей с прежнего уровня в 16 875 рублей. Базовая цена для пошлины на пшеницу остается неизменной с 1 июля 2024 года и составляет 18 000 рублей, сообщает "Агроэксперт".

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



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