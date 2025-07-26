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Долгожданное снижение ипотеки уже близко: эксперт назвал ключевую цифру

Доступность ипотеки в России: эксперты связывают её с уровнем ключевой ставки ЦБ и доходами семей
2:00
Экономика

По мнению Федора Выломова, главы Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), российские семьи со средним уровнем дохода смогут воспользоваться ипотечными кредитами на рыночных условиях при условии снижения ключевой ставки ЦБ до 7-9%, что вдвое ниже нынешнего уровня. 

пара в помещении
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
пара в помещении

Для приемлемой нагрузки на семейный бюджет, ежемесячные выплаты по ипотеке не должны превышать 30-40% от совокупного дохода. Учитывая средние зарплаты, это становится возможным при ипотечных ставках в диапазоне 10-12%, что соответствует ключевой ставке в 7-9%, то есть примерно вдвое меньше текущей, пояснил эксперт.

Сергей Гордейко, эксперт в сфере ипотечного кредитования, отмечает, что в Москве комфортная ипотечная ставка начинается от 13%.

Согласно данным Минстроя России, стоимость квадратного метра жилья в столице в третьем квартале 2025 года составит 198,5 тыс. рублей.

Таким образом, квартира площадью 54 кв. м обойдется в 10,7 млн рублей, за вычетом первоначального взноса в 20% (2,14 млн рублей). Для семьи из трех человек, где работают двое взрослых, чистый доход должен быть не менее 313 тыс. рублей для погашения ипотеки в течение 20 лет. С учетом консервативного подхода к рискам, на выплаты по кредиту следует тратить не более 35% чистого дохода. Следовательно, комфортная ипотечная ставка в Москве начинается от 14%, а лучше — от 13%, что требует дохода от 304 тыс. рублей при ежемесячном платеже в 106,5 тыс. рублей, подсчитал Гордейко для ТАСС.

Уточнения

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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