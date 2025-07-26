22 миллиарда и 6000 рабочих мест: Мишустин оценил чудо Алтайского края

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин изучил успехи, которых добился Алтайский край за последние годы. Он подчеркнул значительный прогресс региона.
Ранее регион числился среди отстающих и для него была разработана специальная программа социально-экономического развития. На стендах, представленных Мишустину, были продемонстрированы результаты реализации программы в период с 2020 по 2024 год, а также планы на будущее. Особое внимание уделялось приоритетным инвестиционным проектам, показателям ВРП, средней заработной плате и другим ключевым экономическим параметрам. С докладом выступил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Он напомнил о предыдущей встрече с Томенко, где обсуждался вопрос привлечения внебюджетных инвестиций.
"Меня, честно, обрадовали цифры — 22 млрд рублей. И плюс 6 тыс. рабочих мест", — указал премьер.
Глава российского правительства также подчеркнул, что активное развитие туризма в Алтайском крае открывает дополнительные возможности для привлечения инвестиций. Перечислив перспективные направления, он заключил, что все они вместе создают эффект синергии.
Синерги́я (греч. συνεργία «сотрудничество, содействие, помощь, соучастие, сообщничество» от др.-греч. σύν «вместе» + ἔργον «дело, труд, работа, (воз)действие») — усиливающий эффект взаимодействия двух или более факторов, характеризующийся тем, что совместное действие этих факторов существенно превосходит простую сумму действий каждого из указанных факторов.
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