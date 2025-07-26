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22 миллиарда и 6000 рабочих мест: Мишустин оценил чудо Алтайского края

Мишустин восхищён: Алтайский край совершил экономический рывок
1:21
Экономика

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин изучил успехи, которых добился Алтайский край за последние годы. Он подчеркнул значительный прогресс региона.

Актру, Алтай
Фото: commons.wikimedia.org by Makarevich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Актру, Алтай

Ранее регион числился среди отстающих и для него была разработана специальная программа социально-экономического развития. На стендах, представленных Мишустину, были продемонстрированы результаты реализации программы в период с 2020 по 2024 год, а также планы на будущее. Особое внимание уделялось приоритетным инвестиционным проектам, показателям ВРП, средней заработной плате и другим ключевым экономическим параметрам. С докладом выступил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Он напомнил о предыдущей встрече с Томенко, где обсуждался вопрос привлечения внебюджетных инвестиций.

"Меня, честно, обрадовали цифры — 22 млрд рублей. И плюс 6 тыс. рабочих мест", — указал премьер.

Глава российского правительства также подчеркнул, что активное развитие туризма в Алтайском крае открывает дополнительные возможности для привлечения инвестиций. Перечислив перспективные направления, он заключил, что все они вместе создают эффект синергии.

Уточнения

Синерги́я (греч. συνεργία «сотрудничество, содействие, помощь, соучастие, сообщничество» от др.-греч. σύν «вместе» + ἔργον «дело, труд, работа, (воз)действие») — усиливающий эффект взаимодействия двух или более факторов, характеризующийся тем, что совместное действие этих факторов существенно превосходит простую сумму действий каждого из указанных факторов.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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