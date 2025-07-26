Кубань меняет фаворитов: Анапа теряет позиции, Геленджик ликует — кто выиграл битву за туристов

Куда поехать вместо Анапы? Геленджик и другие курорты на фоне падения цен в Анапе

2:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

В текущем сезоне отпусков на Краснодарском побережье наблюдалось увеличение средней стоимости проживания в гостиницах в пределах 12-16%. Однако, в отличие от этой тенденции, в Анапе зафиксировано существенное снижение цен.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Женские ноги на пляже на закате

Сергей Ромашкин, вице-президент Ассоциации туроператоров России, объясняет это негативными последствиями разлива нефти в Черном море.

Как сообщает ТАСС, из-за ухудшения экологической обстановки, приток туристов в Анапу сократился более чем вдвое. Чтобы хоть как-то привлечь отдыхающих, местные гостиницы были вынуждены значительно снизить цены, в среднем на 25-40%. Тем не менее, загрузка отелей на курорте составляет менее 50% от прошлогодних показателей. Дополнительным негативным фактором стал прохладный июнь, который оказал негативное воздействие на весь регион. Многие бюджетные отели Анапы, не имеющие возможностей для отдыха, кроме моря, вообще не открылись.

В то же время другие курортные города региона демонстрируют иную динамику. Геленджик, согласно прогнозам, должен успешно завершить сезон. В этом городе не было зафиксировано загрязнения воды, пляжи открыты для посещения, а цены остались на прежнем уровне. Возобновление работы местного аэропорта пока не оказало заметного влияния на спрос из-за ограниченного объема перевозок. По данным сервисов бронирования, средняя стоимость ночи на Кубани выросла до 6,4 тысячи рублей, при этом самый значительный рост отмечен в Ейске, Эсто-Садке и Кабардинке.

Аналитики отмечают, что, несмотря на экологические проблемы, туристы продолжают посещать Анапу, но отдают предпочтение отелям высокого класса с развитой внутренней инфраструктурой, такой как бассейны, которые могут заменить купание в море. В этом сегменте цены даже немного выросли.

Геленджик стал вторым по стоимости проживания, где отельеры повысили цены в ожидании притока туристов из Анапы.

Самыми доступными вариантами для отдыха остаются Туапсе и Новороссийск, привлекающие тех, кому отдых в Сочи и Геленджике не по карману.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.





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