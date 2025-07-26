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Башкирская арифметика любви: почему жители тратят на презервативы как на элитное жилье

Жители Башкирии тратят миллионы на презервативы: что происходит
Экономика

В Башкирии сложилась необычная ситуация: в первой половине 2025 года жители потратили на покупку презервативов 83,1 миллиона рублей, что на 5,1% превышает прошлогодние расходы.

Молодые люди
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молодые люди

При этом количество приобретенных упаковок сократилось на 10,7%. Специалисты анализируют причины этого явления, указывая на рост цен и другие факторы.

Основным фактором является удорожание продукции. По данным DSM Group, средняя цена упаковки презервативов в республике увеличилась на 17,7%, поднявшись с 318 до 375 рублей. Этот рост значительно превышает общероссийский показатель в 12,2% и может быть обусловлен логистическими особенностями и ценовой политикой местных аптек.

Для наглядности, сумма в 83 миллиона рублей сопоставима со стоимостью столичной квартиры известной телеведущей или бюджетом, выделенным на ремонт проблемного участка дороги в регионе.

Изменение потребительского поведения также играет роль. Многие покупатели предпочитают приобретать презервативы не в аптеках, а на онлайн-платформах, таких как Wildberries и Ozon, где обеспечивается большая анонимность и более широкий выбор товаров. В прошлом году Башкирия продемонстрировала один из самых высоких показателей роста онлайн-продаж презервативов в стране.

Эксперты также отмечают психологические факторы. Снижение спроса на презервативы наблюдается на протяжении нескольких лет и связывается с повышенной тревожностью населения, вызванной нестабильной экономической ситуацией, что влияет на интимную сферу жизни, согласно РБК.

Уточнения

Башкортоста́н (баш. Башҡортостан; неофициально также употребляется название Башки́рия), или Респу́блика Башкортоста́н (баш. Башҡортостан Республикаһы/Башҡортостан Йөмһүриәте; аббревиатура РБ) — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в Приволжский федеральный округ РФ, является частью Уральского экономического района. Граничит с Пермским краем, Свердловской, Челябинской, Оренбургской областями, Республикой Татарстан и Удмуртской Республикой. Является частью одноимённой историко-географической области. Столица — город Уфа.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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