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Банковские карты под замком: с августа подросткам заблокируют финансовую свободу

Банковские карты для подростков: согласие родителей станет обязательным с 1 августа 2025 года
0:51
Экономика

С 1 августа 2025 года вступят в силу изменения в Гражданский кодекс РФ, которые запретят подросткам в возрасте от 14 до 18 лет открывать банковские счета и получать карты без письменного согласия родителей.

Карта "Мир"
Фото: 123RF by melenansk, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Карта "Мир"

Исключение составят только те несовершеннолетние, которые уже признаны полностью дееспособными.

Адвокат Федор Трусов объяснил, что основная причина этих нововведений — рост финансовых преступлений, связанных с использованием карт несовершеннолетних в мошеннических схемах. Ограничение выпуска карт должно помочь защитить подростков от вовлечения в преступную деятельность и улучшить борьбу с дистанционным мошенничеством и другими финансовыми преступлениями, пишет сайт aif.ru.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. Лицо, занимающееся этим, называется моше́нником или моше́нницей.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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