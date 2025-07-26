Банковские карты под замком: с августа подросткам заблокируют финансовую свободу

С 1 августа 2025 года вступят в силу изменения в Гражданский кодекс РФ, которые запретят подросткам в возрасте от 14 до 18 лет открывать банковские счета и получать карты без письменного согласия родителей.
Исключение составят только те несовершеннолетние, которые уже признаны полностью дееспособными.
Адвокат Федор Трусов объяснил, что основная причина этих нововведений — рост финансовых преступлений, связанных с использованием карт несовершеннолетних в мошеннических схемах. Ограничение выпуска карт должно помочь защитить подростков от вовлечения в преступную деятельность и улучшить борьбу с дистанционным мошенничеством и другими финансовыми преступлениями, пишет сайт aif.ru.
Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. Лицо, занимающееся этим, называется моше́нником или моше́нницей.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Сегодня с профессиональным праздником поздравляем всех следователей. О чем еще стоит вспомнить 25 июля?