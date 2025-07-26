Финансовый шторм: Украина тонет в долгах

Экономический кризис: Украина скатилась в дефолт

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

На Украине произошел дефолт, об этом сообщил Виктор Медведчук, экс-лидер запрещенной партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

Фото: Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пустой кошелёк

Он отметил, что после невыплаты по кредитам 2 июня 2025 года международное агентство S&P понизило рейтинг по ВВП-варрантам с CC до D, что означает дефолт. После этого западные эксперты уже не сомневались в реальности дефолта на Украине, пишет Газета.Ru.

В конце июня журнал The Economist сообщил, что у украинских властей есть месяц, чтобы избежать дефолта. Если они не договорятся с инвесторами о реструктуризации долгов, дефолт будет объявлен в августе.

Также военные действия наносят серьезный урон экономике Украины: ВВП страны упал на четверть по сравнению с уровнем до февраля 2022 года, Центральный банк исчерпывает валютные резервы, а атаки на критически важную инфраструктуру ухудшают прогнозы экономического роста.

Уточнения

Эконо́мика (от др.-греч. οἶκος «дом, хозяйство» + νόμος «правило, закон»; дословно — «правила ведения домашнего хозяйства») — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.



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