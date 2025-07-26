В море безумных идей? Кто и зачем хочет ввести налог на благополучие

Новый налог для богатых регионов РФ: абсурд или реальная помощь

1:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

В наши дни мы тонем в "море безумных идей", и кажется, что к странным инициативам законотворцев у граждан уже выработался иммунитет.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Депутаты, предлагая свои "волшебные пилюли", порой вызывают не только недоумение, но и ярость. К ним присоединились общественные деятели, чьи идеи вызывают только вопросы: "Что это было?"

В центре внимания — предложение главы общественной организации "Отцы рядом" Ивана Курбакова о введении дополнительного налога в размере 3-5% от доходов жителей богатых регионов и крупных городов. По мнению авторов, этот налог поможет "поднять с колен" периферию, и средства от него будут направлены на социально-экономическое развитие забытых территорий. Однако это предложение выглядит как банальная уравниловка, пишет argumenti.ru.

Инициатива касается 23 субъектов РФ, включая Москву, Санкт-Петербург и другие. Авторы считают, что налог не повлияет на жизнь горожан, но вместо создания рабочих мест они предлагают просто "пощипать" тех, кто и так в трудном положении. При этом уверены, что 3-5% — это "капля в море", игнорируя, что и так налоги уже забирают у людей последние средства.

Никакой ответственности за использование собранных средств нет. Проблему депрессивных регионов не решить перераспределением средств. Даже если деньги поступят, нет гарантии, что они не осядут в карманах коррумпированных чиновников.

Инициатива выглядит настолько абсурдно, что вызывает недоумение: если в регионах что-то не так, виноваты не управленцы, а "ненасытные москвичи". Почему жители благополучных регионов должны расплачиваться за чужие ошибки?

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.





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