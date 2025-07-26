Россия меняет карту: новая транспортная стратегия свяжет новые регионы и повысит доступность ключевых населённых пунктов

Россия обновляет транспортную стратегию: фокус на новые регионы и развитие беспилотных технологий

1:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России разрабатывают стратегию по развитию инфраструктуры новых регионов и транспортной связи с ними, а также по улучшению доступности ключевых населенных пунктов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Дорожный ремонт

Председатель правительства Михаил Мишустин поручил Минтрансу подготовить соответствующий план по итогам стратегической сессии, посвященной опережающему развитию транспортной инфраструктуры.

До 1 декабря 2026 года Минтранс обновит транспортную стратегию страны до 2030 года с прогнозом развития отрасли до 2035 года. В новой стратегии особое внимание будет уделено инфраструктуре новых регионов, улучшению транспортной связанности и повышению доступности ключевых населенных пунктов. Также среди приоритетов — развитие беспилотных технологий на транспорте, реконструкция внутренних водных путей и расширение использования водного транспорта, пишет URA.RU со ссылкой на ТГ-канал правительства РФ.

Минтранс должен до 28 ноября подготовить концепцию научно-технологического развития транспортного комплекса России до 2035 года. Кроме того, Минтранс и Минэкономразвития должны представить предложения по концепции федерального закона "О транспортной политике" до 5 ноября. К середине декабря Минтранс и Минцифры должны доработать концепцию Национальной цифровой транспортно-логистической платформы и совместно с Минстроем и Минфином представить предложения по ускоренному финансированию развития транспортных узлов в Новороссийске, Мурманске и Багаевском гидроузле в Ростовской области.

Уточнения

Инфраструкту́ра (лат. infra — «ниже, под» + лат. structura — «строение», «расположение») — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.