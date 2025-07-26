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Рекрутеры предупреждают: ИИ-резюме выдают вас с головой

HR-эксперт напоминает: ИИ в резюме — путь к провалу на собеседовании
1:46
Экономика

Использование искусственного интеллекта (ИИ) при составлении резюме может негативно сказаться на кандидатах, как рассказала директор по персоналу HR-tech-компании "Хантфлоу" Полина Петрова.

Диалог
Фото: unsplash.com by rawpixel, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Диалог

По её словам, рекрутеры всё чаще сталкиваются с идеальными, но безжизненными резюме, созданными с помощью нейросетей. Эти инструменты помогают быстро структурировать информацию и устранять ошибки, но при этом важно уходит контекст — детали задач и конкретные сложности, с которыми сталкивался кандидат. Именно эти нюансы позволяют рекрутерам отличить сильного кандидата от формального исполнителя, передают Известия.

Петрова отметила, что резюме, созданные с помощью ИИ, легко распознать по шаблонному стилю, избытку клише и общим фразам. Использование нейросетей может привести к несоответствию стилей между резюме и другими материалами кандидата, такими как сопроводительные письма.

Проблема усугубляется, если ИИ путает причинно-следственные связи или приводит вымышленные данные, что особенно критично для тех, у кого нестандартные карьерные пути. В таких случаях нейросеть может упростить историю, убирая нестабильные периоды и превращая живой опыт в формальные формулировки.

В итоге теряется важный контекст, который позволяет рекрутерам понять, как кандидат мыслит, что умеет и насколько он подходит для конкретной вакансии. Петрова подчеркивает, что распознать использование ИИ можно по повторяющимся клише и общему языку, а уверенный в своей экспертизе кандидат всегда сможет объяснить детали своего опыта.

Уточнения

Резюме́ (от фр. résumé «сводка») — документ, содержащий информацию о навыках, опыте работы, образовании, и другую относящуюся к делу информацию, обычно требуемую для рассмотрения кандидатуры человека для найма на работу.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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