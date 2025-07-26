Сийярто раскрыл карты: ЕС использует деньги, чтобы сломить Венгрию

Сийярто: ЕС наказывает Венгрию за отстаивание национальных интересов

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Еврокомиссия использует финансирование как инструмент давления на страны, которые не согласны с политикой Брюсселя, включая Венгрию, сообщает EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Moyan Brenn from Italy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Будапешт, Венгрия

Он отметил, что комиссия часто прикрепляет "условности" к выплатам, что позволяет вводить финансовые санкции против стран, которые ей не нравятся.

Сийярто подчеркнул в интервью РИА Новости, что Венгрия сталкивается с "финансовыми санкциями" из-за своей патриотичной и консервативной политики, ориентированной на национальные интересы.

Он добавил, что давление со стороны Брюсселя началось сразу после прихода их правительства к власти в 2010 году, когда стало очевидно, что Венгрия не следует либеральному мейнстриму и действует в интересах своей нации.

Уточнения

Ме́йнстри́м (англ. mainstream — «основное течение») — преобладающее направление в какой-либо области (научной, культурной и других) для определённого отрезка времени.





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