Вклад под микроскопом: как выбрать лучший срок и не потерять доходность

Советы экспертов: как выбрать оптимальный срок вклада и не потерять доходность

1:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Большинство экспертов отмечает, что банки предлагают наиболее выгодные ставки по вкладам на короткие сроки — три и шесть месяцев.

Фото: unsplash.com by Vardan Papikyan is licensed under Free to use under the Unsplash License Рубли

Для тех, кто хочет стабильный доход на более длительный срок, рекомендуется зафиксировать ставки уже сейчас на период свыше 12 месяцев, поскольку наблюдается тенденция к смягчению денежно-кредитной политики Центробанка.

В Сбербанке сообщили, что процентные ставки по накопительным продуктам остаются высокими, что делает вклады привлекательными и надежными для накоплений. Они советуют открывать вклады на короткие сроки, например, на четыре месяца, а для тех, кто хочет одновременно копить и иметь доступ к деньгам, подойдут накопительные счета.

Почта Банк считает, что сейчас отличное время для открытия вкладов. Хотя максимальные ставки установлены на краткосрочные продукты, оптимальным сочетанием срока и доходности остаются депозиты на шесть месяцев. Ожидается, что к концу года доходность по вкладам снизится ниже 15% годовых.

Совкомбанк также считает, что сейчас хорошая возможность зафиксировать привлекательные ставки на долгий срок. Заместитель председателя правления Абсолют Банка Антон Павлов рекомендует придерживаться умеренной стратегии, балансируя срок и ставку. Он отметил, что с мая банки начали снижать ставки и сейчас нет предпосылок для их повышения, поэтому имеет смысл зафиксировать доходность на 12 месяцев.

В ПСБ отметили, что годовые депозиты выглядят привлекательно, так как ставки по ним снизились менее выраженно, чем по более долгосрочным. Они предостерегли, что при досрочном закрытии вклада доходность может оказаться ниже ожидаемой, поэтому стоит рассмотреть вклады с меньшей срочностью, сообщает РБК.

Уточнения

Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.





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