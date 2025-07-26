Ждать или действовать? Набиуллина дала совет вкладчикам и покупателям недвижимости в эпоху перемен

Набиуллина: стоит ли сейчас снимать деньги с депозита для покупки недвижимости

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

По мнению главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, даже при уменьшении ключевой ставки, доходность депозитов еще продолжительное время будет превышать темпы инфляции.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мужчина за столом считает деньги на калькуляторе

Ранее, 25 июля, Центральный банк принял решение о снижении ключевой ставки с 20% до 18%.

Набиуллина подчеркнула, что однозначного ответа на вопрос о том, стоит ли снимать средства с депозитных счетов для инвестирования в жилье, не существует. Вопрос о целесообразности использования сбережений для приобретения недвижимости требует индивидуального рассмотрения. Глава ЦБ отметила, что ипотечные кредиты по рыночным ставкам обычно востребованы среди граждан, которые уже обладают значительной суммой первоначального взноса, и им требуется относительно небольшая дополнительная сумма для оформления ипотеки.

Она также акцентировала внимание на том, что банковские вклады сохранят свою привлекательность в течение длительного периода, поскольку ЦБ планирует постепенно снижать ставку, ориентируясь на динамику снижения инфляции, пишет РБК.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.





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