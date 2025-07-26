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Панты, олени и моллюски из России: Китай открывает двери

Китайский рынок открывается для российского животноводства: о чём договорились стороны
1:13
Экономика

Представители Россельхознадзора во время визита в Пекин обсудили с коллегами из Главного таможенного управления Китая вопросы двусторонней торговли продукцией животноводства.

Подписание договора
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Подписание договора

Одним из ключевых моментов обсуждения стали проекты протоколов на экспорт пантов оленей и живых северных оленей из России в Китай. Стороны согласовали эти проекты и договорились организовать подписания документов на предстоящей встрече высокого уровня между Россией и Китаем.

Также обсуждали импорт в Россию инкубационных яиц и мытого пуха и пера из Китая, приняв решение продолжить работу над открытием доступа для этой продукции на российский рынок.

Кроме того, российская сторона подняла вопрос вывоза генетического материала крупного рогатого скота и живых животных в Китай. Китайские коллеги пообещали завершить анализ предоставленных материалов в течение двух месяцев.

Также стороны рассмотрели отгрузки живых гидробионтов, отметив, что анализ материалов для открытия доступа моллюсков Buccinum (трубачей) на китайский рынок близок к завершению, сообщает "Агроэксперт".

Уточнения

Па́нты — рога оленей в период их ежегодного роста, имеют трубчатую неороговевшую структуру, наполнены кровью, покрыты тонкой бархатистой кожей с короткой мягкой шерстью. В восточных традиционных системах врачевания (Китай, Корея) панты широко используются для сохранения силы и молодости, они находятся на самой вершине применяемых снадобий и сравнимы только с женьшенем.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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