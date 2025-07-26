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Рекордный взлёт Skoda: как бюджетный бренд оставил Porsche позади

Skoda удивила мир: она зарабатывает больше, чем Porsche
2:03
Экономика

В автомобильной промышленности наблюдаются интересные изменения: бренд, известный своими практичными и доступными автомобилями, зарабатывает больше, чем производитель роскошных и дорогих машин.

Skoda Enyaq
Фото: commons.wikimedia.org by Vauxford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Skoda Enyaq

В этом контексте Volkswagen AG выделяется тем, что подразделение Skoda, ориентированное на массовый рынок, показывает отличные результаты, в то время как Porsche, известный своими спортивными автомобилями, испытывает трудности.

В последнем отчете о прибылях Skoda объявила об операционной прибыли во втором квартале в размере 739 млн евро, что стало рекордом для компании и соответствует высокой рентабельности продаж в 9,5%.

В то же время, Porsche смогла заработать лишь 154 млн евро, что соответствует рентабельности всего 1,9% — значительное снижение по сравнению с 17,8% годом ранее. Porsche предупреждает о необходимости сокращения расходов и признает, что её бизнес-модель нуждается в пересмотре из-за падения продаж в Китае, проблем с электромобилями и высоких пошлин в США.

Другие премиальные бренды, такие как Audi, также сталкиваются с трудностями, включая запуск нового бренда электромобилей для китайского рынка. Однако массовые бренды VW, такие как Skoda, показывают хорошие результаты, несмотря на сложные условия. Skoda адаптировалась к современным требованиям, улучшив дизайн и качество своих автомобилей, а также предлагая конкурентоспособные цены благодаря совместному использованию комплектующих с другими брендами группы VW.

Финансовый директор Skoda подчеркнул, что их успех демонстрирует, как можно добиться результатов, сочетая качество продукции с разумной структурой затрат, и посоветовал другим брендам VW, включая Porsche, обратить на это внимание, передает Bloomberg.

Уточнения

Бренд или иногда брэнд (англ. brand [brænd] — клеймо, фабричная марка) — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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