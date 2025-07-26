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Миллион кубов надежды: Ирак делает ставку на опреснение с помощью китайских технологий

Ирак решает проблему дефицита воды: PowerChina построит опреснительный завод за $4 млрд
1:14
Экономика

Иракские власти сообщили о заключении контракта на сумму 4 миллиарда долларов между PowerChina и местной компанией Al Ridha Group для строительства первого крупномасштабного завода по опреснению морской воды в Басре.

Вода
Фото: commons.wikimedia.org by Jonathan Wilkins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Вода

Премьер-министр Ирака Мохаммед Шиа аль-Судани присутствовал на церемонии закладки фундамента этого завода, который будет построен китайской компанией. Заявленная производительность завода составит один миллион кубометров воды в сутки.

По информации из канцелярии премьер-министра, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на июнь 2028 года. Для обеспечения работы опреснительного завода будет построена электростанция мощностью 300 МВт.

Данный проект является частью усилий Багдада по решению проблемы нехватки воды на юге страны.

В период строительства в провинции Басра будут установлены опреснительные установки меньшего масштаба, включая станцию Шатт-эль-Араб с производительностью 5000 кубометров в час, а также установки Аль-Фау, Аль-Сиба, Абу-Флус и Сафван, пишет Zero Hedge.

Уточнения

Ба́сра (араб. البصرة‎) — город на юго-востоке Ирака, главный порт страны, расположен на реке Шатт-эль-Араб, между Кувейтом и Ираном. Административный центр одноимённой мухафазы. Второй по величине и самый густонаселённый город в Ираке после Багдада, а также один из самых жарких городов на планете, с летними температурами, регулярно превышающими 50 °C. Город является частью исторической области Шумер, считается родиной Синдбада-морехода и одним из предполагаемых мест расположения библейского Эдемского сада.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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