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Персиковый триумф: экспорт в Россию стал главным козырем грузинских садоводов

Экспорт грузинских персиков в Россию достиг исторического максимума в первом полугодии 2025
Экономика

В первом полугодии 2025 года Грузия экспортировала в Россию рекордные 2,9 тыс. тонн персиков и нектаринов на сумму $3,6 млн.

Персики
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Персики

По данным Национальной службы статистики Грузии, в 2022 году экспорт был наименьшим за последние четыре года — всего 466,9 тонн. В 2021 году поставки впервые превысили 1 тыс. тонн и составили 2,1 тыс. тонн. В 2023 году с января по июнь в Россию было отправлено 1,1 тыс. тонн грузинских персиков, а в 2024 году — 2,1 тыс. тонн на сумму $2,4 млн.

В целом, за первое полугодие 2025 года Грузия поставила на внешний рынок 3,1 тыс. тонн персиков на сумму $3,8 млн, что на 24,2% больше, чем в 2024 году. Также Грузия экспортировала фрукты в Армению (213,7 тонн) и Белоруссию (20 тонн).

По информации Субтропического научного центра РАН, весенние непогоды не повлияли на урожай персиков, алычи и слив в Сочи, а в Геленджике с 49 га садов планируют собрать более 200 тонн персиков, сообщает ТАСС.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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