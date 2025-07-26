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Пенсионная рулетка: государство решит, куда инвестировать ваши деньги

Госдума предлагает автоматический перевод пенсионных накоплений россиян в Программу долгосрочных сбережений
2:19
Экономика

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков поделился информацией о вероятном "автоматическом" переносе пенсионных сбережений россиян в Программу долгосрочных сбережений (ПДС).

Деньги
Фото: pixabay.com by xspline is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Деньги

Эта пенсионная система, запущенная в 2024 году, пока не завоевала популярность среди населения, и власти планируют принять решение о переводе средств до конца 2025 года.

По словам депутата, на данный момент на накопительных счетах граждан в Социальном фонде аккумулировано около 2,6 триллиона рублей. Предполагается, что эти средства будут направлены в ПДС с целью повышения эффективности инвестирования пенсионных накоплений.

Аксаков также отметил, что ПДС демонстрирует положительную динамику, и план, утвержденный Минфином и ЦБ, реализуется в соответствии с графиком. К началу июня объем привлеченных ресурсов превысил 365 млрд рублей, а число участников программы достигло 5 млн человек. Сейчас разрабатываются дополнительные стимулы для привлечения средств, включая законопроект о налоговых льготах для бизнеса, софинансирующего взносы сотрудников в ПДС. Предполагается, что эта система заработает с начала следующего года.

Депутат предлагает автоматический перевод накопительной части пенсии в ПДС для граждан, не сделавших осознанный выбор. Он предлагает использовать материнский капитал для защищенных от налогообложения инвестиций, открытых на имя ребенка, чтобы он не обесценивался из-за инфляции. Также, для повышения эффективности инвестирования пенсионных накоплений, предлагается предоставить гражданам преимущества, предусмотренные ПДС.

Если гражданин не желает переводить свои накопления в ПДС, он сможет отказаться от этого, подав соответствующее заявление или выбрав конкретный пенсионный фонд. В противном случае, выбор будет сделан государством. Средства, переведенные в ПДС, будут переданы негосударственным пенсионным фондам (НПФ) для инвестирования на фондовом рынке, пишет "Ъ".

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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