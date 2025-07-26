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Регистрируйте дом и экономьте: как получить налоговый вычет на дачный участок

Дачный налог: как законно уменьшить платежи за дом — совет от эксперта
1:17
Экономика

Никита Чаплин, депутат Государственной Думы и глава Союза дачников Подмосковья, поделился информацией о возможности получения налогового вычета для владельцев дачных участков.

Дача - panoramio (9)
Фото: commons.wikimedia.org by kuznetsov_anton, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Дача - panoramio (9)

Он пояснил, что при наличии зарегистрированного жилого дома капитального типа на дачном участке, собственник имеет право не платить налог за первые 50 квадратных метров его площади.

Необходимо учитывать, что расчет вычета основывается на информации из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). К примеру, если площадь дома составляет 65 квадратных метров, а его кадастровая стоимость — 650 тысяч рублей, налогом будет облагаться только разница в 15 квадратных метров, что соответствует 150 тысячам рублей. Эта сумма затем умножается на налоговую ставку, действующую в конкретном регионе, сообщил Чаплин в интервью RT.

Он также подчеркнул, что величина налога напрямую зависит от кадастровой стоимости объекта недвижимости, которая определяется в процессе экспертной оценки. Если площадь дома не превышает 50 квадратных метров, то налог на данный объект недвижимости не начисляется вовсе.

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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