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Как новая интеграция мессенджера Max изменит общение в школах и университетах

"Сферум" будет встроен в российский мессенджер Max к началу учебного года
1:36
Экономика

С 1 сентября 2025 года российский образовательный мессенджер "Сферум" будет интегрирован в национальную платформу Max, а это откроет новые возможности для общения в сфере образования.

Сферум
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Сферум

Что изменится

С этого момента "Сферум" продолжит выполнять свою главную роль в образовательном процессе, но теперь будет доступен в составе национального мессенджера Max. Новый сервис обещает расширить функциональные возможности и улучшить сервисы для родителей, учеников и учителей.

Как это повлияет на безопасность

Помимо новых функций для удобства пользователей, запуск в рамках Max рассматривается как шаг к повышению информационной безопасности российской цифровой среды. В Минпросвещении уверены, что интеграция создаст стабильную и защищенную платформу для всех участников образовательного процесса.

Новые функции и сервисы

Пользователи смогут использовать ключевые инструменты "Сферума" в привычной среде Max. Кроме того, планируется введение новых сервисов, что расширит возможности платформы для взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса.

Чего ожидать от нового мессенджера

Вместе с интеграцией "Сферума" в Max пользователи получат не только улучшенные коммуникационные возможности, но и уверенность в том, что их данные защищены на самом высоком уровне. Это откроет новые горизонты для развития образовательных технологий и повысит эффективность обучения.

Уточнения

Max (рус Макс) — мессенджер, выпущенный компанией VK в 2025 году.

Техноло́гия (от др.-греч. τέχνη "искусство, мастерство, умение" + λόγος "слово; мысль, смысл, понятие") — совокупность методов и инструментов для достижения желаемого результата; в широком смысле — применение научного знания для решения практических задач.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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