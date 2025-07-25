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Почему чемпионат для участников СВО может стать шансом на трудоустройство

В Казани стартовал чемпионат по профессиональному мастерству для ветеранов СВО
2:15
Экономика

Чемпионат по профессиональному мастерству среди участников СВО стартовал в Казани, и теперь ветераны боевых действий имеют уникальную возможность продемонстрировать свои таланты. Это важное событие поспособствует их трудоустройству и поможет найти новые профессиональные горизонты.

Соревнования
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Соревнования

Что стоит за этим чемпионатом

Сергей Кравцов, министр просвещения РФ, подчеркнул, что состязания имеют большое значение не только для участников, но и для всей страны. По его словам, ветераны СВО с нетерпением ждали участия в чемпионате. Для них это не просто конкурс, а реальная возможность найти новую работу или освоить новые профессии. Кравцов также отметил, что Министерство просвещения готово принять ветеранов в школы и колледжи, ведь они — настоящие герои, которые рисковали жизнью ради безопасности своей страны и всего мира.

Цель чемпионата

Исполнительный директор фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" Юрий Хабров акцентировал внимание на важности этого мероприятия. Он рассказал, что чемпионат не только демонстрирует мастерство участников, но и помогает им найти свое место в мирной жизни. Ветераны, несмотря на тяжелейшие травмы и инвалидность, стремятся работать, и этот чемпионат — живое подтверждение их силы духа и профессионализма.

"Наши ребята серьезно готовились к этому конкурсу, и мы уверены, что они покажут высокий уровень", — добавил Хабров.

Чемпионат в цифрах

Чемпионат пройдет с 25 по 29 июля, в нем примут участие более 400 человек — конкурсанты, эксперты и сопровождающие. Финалисты будут отобраны и продемонстрируют свои навыки на Национальном чемпионате "Абилимпикс" в октябре 2025 года. Ожидается, что 75 участников, показавших наилучшие результаты, отправятся в финал.

Соревнования охватывают широкий спектр профессий, от поварского дела и информационных технологий до слесарного мастерства и управления беспилотниками.

Уточнения

Профессионализм — особое свойство людей систематически, эффективно и надёжно выполнять сложную (профессиональную) деятельность в самых разнообразных условиях.

Абилимпикс (англ. Abilympics) — это международное некоммерческое движение, зародившееся в Японии и развивающееся в мире с 1971 года.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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